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في "منتدى عمان السنوي"

تتويج البنك الأهلي بجائزة الإجادة في حلول "الصغيرة والمتوسطة"

الثلاثاء 28 يناير 2020 08:53 م بتوقيت مسقط

تتويج البنك الأهلي بجائزة الإجادة في حلول "الصغيرة والمتوسطة"

 

مسقط - الرؤية

توّج البنك الأهلي -البنك الأسرع نموا في السلطنة- بجائزة الإجادة في حلول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي جرى توزيعها على هامش أعمال منتدى عمان السنوي، الذي نظمته مجلة عالم الاقتصاد والأعمال مؤخرا بفندق كراون بلازا مسقط.

ورعى حفل افتتاح الدورة السابعة لمنتدى عُمان -الذي أقيم بشراكة إستراتيجية مع البنك الأهلي- سعادة بدر بن ناصر الجابري نائب رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الذي سلم الجائزة إلى محمد المفرجي مساعد المدير العام، رئيس الموارد البشرية  بالبنك الأهلي.

وقال المفرجي: سعداء بحصولنا على جائزة "حلول المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، التي ستضيف قيمة كبيرة لخدماتنا، وكان البنك الأهلي ولا يزال سباقًا في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحلول التمويلية لأعمالها التجارية. وتأتي الجائزة تقديرا للجهود التي يقوم بها البنك في دعم هذا القطاع الحيوي المهم. وبما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري لأي اقتصاد، فإن البنك الأهلي يقدم منتجات وخدمات مميزة وفريدة للارتقاء بهذا القطاع الهام لرفع مساهمته وتعزيز دوره.

وأضاف المفرجي: في البنك الأهلي، نُدرك أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الوطني، ونعلم حاجة القطاع إلى وجود حلول مصرفية مبتكرة وفعالة تراعي احتياجاته المتزايدة. ويتمتع فريقنا في قسم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة بخبرة واسعة ساعدته في فهم الإحتياجات الفعلية للعملاء، عبر حلول ومنتجات متميزة وفريدة تناسب كافة الاحتياجات والمتطلبات. ويسعى البنك الأهلي إلى تقديم الدعم والمساعدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بأداء القطاع لتحقيق النمو عبر حزمة واسعة من المنتجات والخدمات تتضمن تقديم الاستشارات الضرورية.

وكان البنك الأهلي الشريك الإستراتيجي للمنتدى. وتضمن المنتدى في نسخة 2019 جلستين نقاشيتين بعنواني: "تعزيز المواهب الوطنية"، و"تنمية روح المبادرة". وشارك محمد المفرجي مساعد المدير العام رئيس الموارد البشرية  بالبنك الأهلي، في جلسة "تعزيز المواهب الوطنية"، وسلط الضوء على برامج البنك لتدريب وتطوير الخريجين عبر برامج مختلفة لتعزيز مهاراتهم العملية وخبراتهم الإدارية وتهيئتهم للمناصب العليا والمتوسطة.

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