استعراض منجزات الإشراف التربوي بتعليمية البريمي

البريمي - سيف المعمري

عقدت دائرة تنمية الموارد البشرية بتعليمية البريمي، لقاء نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2019/2020.

وألقى عبدالله بن مرهون العيسائي المدير المساعد للإشراف التربوي كلمة أشاد فيها بالجهود المبذولة من أقسام الدائرة والتعاون المثمر مع باقي الدوائر، وتم عرض إنجازات الأقسام وما تم تحقيقه ورعايته من مناشط تربوية مختلفة، كما تم تكريم المشرفين المشاركين بمبادرات تربوية في ملتقى الإشراف الأول بالوزارة.

وكرمت الدائرة المدير المساعد للإشراف نظير ما يقوم به من جهود، وفي الختام ألقت الدكتورة فتحية بنت خلفان بن سليمان السدية المديرة العامة كلمة شكرت من خلالها المشرفين وحثتهم على بذل المزيد من العطاء.