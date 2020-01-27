الإثنين, 27 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
18 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

أسواق الأسهم الآسيوية تتهاوى.. و"نيكي" يسجل أكبر خسارة يومية

الصين تمدد عطلة العام الجديد مع ارتفاع عدد وفيات "كورونا"

الإثنين 27 يناير 2020 08:43 م بتوقيت مسقط

الصين تمدد عطلة العام الجديد مع ارتفاع عدد وفيات "كورونا"

 

شنغهاي - رويترز

ارتفع عدد الوفيات بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 81 بينما مددت الحكومة عطلة العام القمري الجديد وأغلق المزيد من الشركات الكبرى أبوابها أو طلب من الموظفين العمل من المنزل في مسعى لكبح انتشار الفيروس.

وزار رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ مدينة ووهان مركز التفشي والواقعة بوسط البلاد مع سعي الحكومة لإظهار جديتها في التعامل مع الفيروس.

وتهاوت أسواق الأسهم الآسيوية، حيث هبط مؤشر نيكي الياباني اثنين بالمئة مسجلا أكبر خسارة يومية في خمسة أشهر مع تزايد قلق المستثمرين. وتدفق المستثمرون على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة مثل الين الياباني وأذون الخزانة.

وقفز إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بنحو 30 في المئة إلى 2744، نصفهم تقريبا في إقليم هوبي وعاصمته ووهان.

ومع تزايد القلق في أنحاء العالم، منعت هونج كونج التي تحكمها الصين دخول من زاروا هوبي خلال الأربعة عشر يومًا الماضية. ولا يشمل الحظر سكان المدينة التي أكدت ثماني حالات إصابة.

وفرضت مكاو القريبة، التي أكدت إصابة واحدة بالفيروس الشبيه بالأنفلونزا، حظرا مماثلا على القادمين من هوبي ما لم يثبتوا خلوهم من الفيروس. وقالت مدينة هايكوو الواقعة بجزيرة هاينان في جنوب الصين إنه سيتم وضع السياح القادمين من هوبي في الحجر الصحي لمدة 14 يوما. وقال مسؤولو الصحة إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في هوبي ارتفع إلى 76 من 56 فضلا عن خمس حالات وفاة بأجزاء أخرى من الصين. ولم تسجل أي حالات وفاة خارج الصين.

ومددت الحكومة عطلة العام القمري الجديد البالغة أسبوعا ثلاثة أيام أخرى حتى الثاني من فبراير في مسعى لإبطاء انتشار الفيروس. والعطلة مناسبة عادة ما يسافر فيها الملايين، لكن الكثيرين اضطروا لإلغاء خططهم بسبب القيود الرامية لمكافحة الفيروس.

ودعا الزعماء الصينيون إلى الشفافية في التعامل مع الأزمة بعدما تسبب التستر على انتشار فيروس سارس، وهو سلالة أخرى من كورونا نشأت في الصين أيضا، في تقويض ثقة العامة. وقتل سارس حوالي 800 شخص في أنحاء العالم في عامي 2002 و2003.

ولا يعرف الكثير عن الفيروس الجديد بما في ذلك مدى خطورته وسهولة انتشاره. ويمكن أن يسبب الالتهاب الرئوي الذي أودى بحياة أناس في بعض الحالات.

وقال وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوى أمس الأحد إن فترة حضانة الفيروس تتراوح بين يوم واحد و14 يوما، كما يمكن أن تنتقل العدوى خلال فترة الحضانة، على العكس من سارس.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن فترة الحضانة تتراوح بين يومين وعشرة أيام. ومن المعتقد أن الفيروس نشأ في أواخر العام الماضي في سوق للأطعمة في ووهان كان يبيع حيوانات برية بطريقة غير مشروعة. وانتشر إلى مدن أخرى منها بكين وشنغهاي فضلا عن عشر دول أخرى منها فرنسا واليابان والولايات المتحدة.

وأكدت أستراليا خامس حالة إصابة وكانت امرأة جاءت على متن آخر رحلة من ووهان إلى سيدني قبل فرض حظر للسفر. وكثفت المطارات في أنحاء العالم فحص المسافرين القادمين من الصين رغم أن بعض الخبراء شككوا في فاعلية ذلك.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم إنه سيزور بكين لإجراء محادثات مع المسؤولين وخبراء الصحة حول تفشي فيروس كورونا الجديد. وقالت كل من أستراليا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة إنها تعمل على إجلاء مواطنيها من ووهان.

وتأثرت بعض أكبر الشركات الصينية ومنها سلسلة مطاعم هايديلاو إنترناشونال التي أغلقت فروعها في أنحاء البلاد من الأحد حتى الجمعة. ونصحت شركة تينسنت القابضة المتخصصة في ألعاب الكمبيوتر موظفيها بالعمل من المنزل حتى السابع من فبراير شباط. وأزالت شركة علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية، عروض الشركات على أقنعة الوجه المبالغ في أسعارها من على سوقها الإلكترونية تاوباو مع ارتفاع الأسعار.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 أغسطس 2015

"كورونا" يحصد 6 وفيات بالسعودية في يوم واحد

المزيد

09 سبتمبر 2018

3 وفيات في السعودية بسبب "كورونا"

المزيد

31 مايو 2018

ارتفاع عدد وفيات فيروس نيباه المميت في الهند

المزيد

26 يناير 2020

ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا بالصين إلى 56

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

رسميا.. إعلان "صفقة القرن" غدًا

دولي - أخبار

تدشين "مركز عمان للهيدروجين".. ومذكرة تفاهم لإنشاء أول شركة للتصنيع والتصدير

الاقتصاد - محلي

"الرؤية" تطلق فعاليات موسم جديد من "إعلام المبادرات" في ضوء أولويات "عُمان 2040"

المحليات - أخبار

"التعليم العالي" ترفض مُعادلة عدد من الشهادات الجامعية.. وتعترف بمؤسسات غير عمانية

المحليات - تعليم

منح رخصة مشغل جوي جديد لشركة "الشرقية للطيران"

الاقتصاد - محلي

"الصحة": تفعيل خطط الجاهزية على المنافذ الحدودية ومؤسسات الرعاية الصحية لمواجهة "كورونا"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

المدرسة السعيدية في جوادر

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

4 دول عربية ضمن "الأكثر فسادا" في العالم

دولي - أخبار

هل نحن مستعدون لضريبة القيمة المضافة؟

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

5 دول عربية ضمن أفضل 40 دولة في الانفتاح الثقافي وجودة الحياة

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة