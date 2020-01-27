صور يسعى لتعويض الخسارة بثنائية أمام هلال القدس الفلسطيني

الرؤية - وليد الخفيف

يتطلَّع نادي صور -بطل الكأس الغالية النسخة الماضية- إلى عبور الملحق المؤهِّل لدور المجموعات لبطولة كأس الإتحاد الاسيوي، عندما يلاقي هلال القدس الفسلطيني؛ في مباراة الإياب التي ستقام اليوم الثلاثاء، على استاد السيب الرياضي، الساعة 6:30 مساء.

وخسر نادي صور مباراة الذهاب التي أقيمت في فلسطين بهدفين دون رد، وبات عليه الفوز بفارق أكثر من هدفين لتجاوز عقبة الملحق والتأهل لدور المجموعات.

أحمد الغيلاني مدرب نادي صور قال في تصريح لـ "الرؤية": واجهنا تحديات وصعوبات كبيرة قبل وأثناء لقاء الذهاب، وعانينا للحصول على التصاريح والمرور من البوابات التي وقفنا أمامها لفترات طويلة، وخضنا المباراة في أجواء ممطرة وطقس بارد جدًا، والمياة تراكمت على أرضية الملعب ذي العشب الصناعي صعبت مهمة اللاعبين في تناقل الكرة، ولم نعتد اللعب في الملعب الصناعي مقارنة بالمنافس، وكان من الأفضل تأجيل اللقاء.

وأضاف الغيلاني: حاولنا وسيطرنا على معظم فترات اللقاء، وفرضنا أفضليتنا ولاحت لنا فرصٌ عدة للتسجيل، وتغاضَى الحكم عن احتساب ركلة جزاء صحيحة، والمنافس نجح من فرصتين في إحراز هدفين، ما ذكرته ليس مبررًا وإنما واقع وتحدٍّ واجه الفريق. وتابع: علينا أن نبذل كل طاقتنا اليوم متسلحين بالأرض والجمهور، والفريق مكتمل الصفوف، ونحظى بدعم كبير من إدارة النادي وجماهيره العريضة، آملين ترجمة ذلك لفوز يمنحنا بطاقة التأهل. وقال الغيلاني: سنواجه فريقا قويا يمتلك العديد من الأسماء الدولية البارزة في منتخب فلسطين، ويقدم موسمًا جيدًا في المسابقات المحلية، ويمتلك وسط ملعب قويا وهو أهم نقاط القوة التي يمتلكها.

وفي المقابل، عبَّر أمجد طه مدرب هلال القدس عن أمنياته لتحقيق الفوز مجددًا على منافسه، والعبور لدور المجموعات، مشيرًا لجاهزية لاعبيه واكتمال صفوفه لاتمام تلك المهمة. وأضاف: أدينا ثلاث حصص تدريبية في مسقط، والأسماء التي عززنا بها الصفوف مفيدة، وسرعان ما انسجمت مع الفريق، والأجواء تبدو مواتية لتحقيق فوز جديد.