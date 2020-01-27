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أنباء عن سقوط طائرة تحمل جنودا أمريكيين بأفغانستان

الإثنين 27 يناير 2020 07:10 م بتوقيت مسقط

أنباء عن سقوط طائرة تحمل جنودا أمريكيين بأفغانستان

عواصم - الوكالات

قالت حركة طالبان أفغانستان، الاثنين، إنها أسقطت طائرة تحمل جنودا أمريكيين في ولاية غزني، وسط البلاد.

وأعلنت "طالبان" مقتل كل من كانوا على متن الطائرة، ومن بينهم ضباط أمريكيون كبار.

وكانت شركة طيران "أريانا" الأفغانية نفت التقارير التي تحدثت عن تحطم طائرة تابعة لها.

وقال مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن الطائرة تحطمت في منطقة "ديه ياك"، ولا توجد معلومات عن مصير 110 شخصا كانوا على متنها.

بدورها، نقلت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية عن مصدر قوله، إن الطائرة تحطمت في المنطقة الخاضعة لسيطرة "طالبان".

وصرح متحدث باسم الحكومة الأفغانية، بأن "تحطم الطائرة أسفر عن مقتل بعض الأشخاص، لكن لا توجد معلومات دقيقة حول عدد الضحايا حتى الساعة".

من جهته، لفت المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إلى أن الطائرة التي كانت في طريقها من ولاية هيرات إلى العاصمة كابل، تحطمت لأسباب مجهولة.

 

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