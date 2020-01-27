المتحف الوطني يوقع 3 اتفاقيات مع جمهورية بيلاروسيا

مينسك - العمانية

وقَّع المتحفُ الوطنيُّ اتفاقية مع جامعة بيلاروس الحكومية؛ لمنح فرص تدريب وتأهيل تخصصي للطلاب المجيدين من منتسبي المركز العُماني للغة والثقافة العربية التابع للجامعة.

وتتضمَّن الاتفاقية محاور التدريب والتعريف بمفردات من التراث الثقافي العُماني من واقع قصة السرد المتحفي، والعادات والتقاليد العمانية، وتطوير مهارات اللغة العربية في بيئة العمل.

ووقَّع الاتفاقية -في العاصمة البيلاروسية مينسك- من الجانب العماني: جمال بن حسن الموسوي مدير عام المتحف الوطني، ومن الجانب البيلاروسي: أوكسانا جدروك نائبة رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والابتكارات التعليمية، كما وُقِّعت اتفاقية ثانية لتنظيم الأسبوع الثقافي البيلاروسي في مسقط اعتبارًا من 4 مارس 2020م، وجرى التوقيع خلال لقاء جمال بن حسن الموسوي مدير عام المتحف الوطني، مع معالي الدكتور يوري بوندار وزير الثقافة في جمهورية بيلاروسيا.

وتتعلَّق الاتفاقية الثالثة باستضافة المتحف الوطني لمعرض مؤقت من مقتنيات المتحف التاريخي الوطني في سياق مذكرة التفاهم المبرمة بين المتحفين في العام 2018م، ويحمل المعرض عنوان "الأنماط والرموز: تراث الزخرفة البيلاروسية"، وسيضمُّ المعرض عشرات القطع المتحفية ذات البُعد التاريخي والدلالة الجمالية المتميزة، من قطع أثرية، وصناعات حرفية، وقطع فنية تعرض لأول مرة خارج جمهورية بيلاروسيا. ويستمر المعرض خلال الفترة من 5 مارس 2020م وحتى 31 مايو 2020م.

وتتضمَّن فعالية الأسبوع الثقافي البيلاروسي كذلك: تقديم عرض على خشبة مسرح دار الأوبرا السلطانية مسقط، ويترأس الوفد المشارك في الفعالية معالي الدكتور يوري بوندار وزير الثقافة في جمهورية بيلاروسيا.