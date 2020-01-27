تعرف على شروط الفلبين لعودة العمالة إلى الكويت

مانيلا - الوكالات

طالب مسؤولون فلبينيون بتسليمهم شخصين في الكويت على خلفية مقتل الخادمة جانيلين فيلافيندي، التي توفيت في الكويت نهاية العام 2019.

وصرح وزير الخارجية الفلبيني، أن الفلبين سترفض أي "دية" أو أموال تقدم من المتهمين بقتل الخادمة، كتعويض على وفاتها، وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

ونشرت الوكالة الفلبينية الرسمية تصريحات وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين، والتي كتبها على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، وأشار فيها إلى أن «الفلبين سترفض أي دية تقدم من قتلة الخادمة، بل ذهب إلى حد المطالبة بحياة شخصين بدل حياة الخادمة المقتولة".

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن «المحامي الذي عينته وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية لمقاضاة قتلة الخادمة الفلبينية غير مصرح له باقتراح أو قبول أي دية أو أموال تقدم من قتلة فيلافيندي".

جدير بالذكر، أن الفلبين كانت قد أعلنت قبل أيام، أن السلطات في الكويت قد سمحت لها بالمشاركة في التحقيق بشأن قضية قتل الخادمة الفلبينية فيلافيندي.