بالفيديو .. أب مصري "خارق" يشعل السوشيال ميديا

القاهرة - الوكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، مقطع فيديو يظهر قيام أب بحماية أبنته من الدهس تحت عجلات القطار في محطة الإسماعيلية شمال القاهرة، حيث قفز دون تردد على قضبان الحديد ليحتضن طفلته ويحول جسده إلى درع لحمايتها وإنقاذها.

وقال شهود عيان إن الفتاة سقطت بجانب السكة خلال سيرها مع والدها، ليقوم الأب بإلقاء نفسه مباشرة فوقها لينقذها على بعد مسافة لا تتخطي المليميترات عن عجلات القضبان، وقد تمكنا من الخروج بسلام بعد مرور القطار.

وسرعان ما انتشر مقطع الفيديو الذي أظهر شجاعة الأب والذي وثقه أحد الركاب عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.