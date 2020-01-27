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"كورونا القاتل" يصل إسرائيل

الإثنين 27 يناير 2020 02:02 م بتوقيت مسقط

"كورونا القاتل" يصل إسرائيل

 

 

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى احتمال وجود إصابتين بفيروس "كورونا" في إسرائيل.

ووفق موقع "عرب 48"، فإن إسرائيلية في الستينات من عمرها تخضع لفحوصات طبية مكثفة، في مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب، للاشتباه بالتقاطها عدوى فيروس كورونا، وذلك في أعقاب عودتها قبل نحو 4 أيام، من زيارة إلى الصين.

إلى ذلك، أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بأن عاملا صينيا يعمل في سديروت، نقل إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، للاشتباه في إصابته بالفيروس، وذلك بعد أسابيع قليلة من عودته من إجازة قضاها في الصين.

لكن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد هذه الأنباء حتى الساعة.

من جهة أخرى، قالت هيئة البث الإسرائيلي إن العشرات من الإسرائيليين ألغوا رحلاتهم المقررة إلى الصين، فيما أعلن موظفو قسم الجمارك في مطار بن غوريون، أنهم لن يعملوا على فحص المسافرين العائدين من الصين بسبب مخاوف تتعلق بعدوى فيروس كورونا، وقالوا إنهم لا يملكون معدات حماية آمنة.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى فيروس كورونا إلى 80 ، وارتفاع عدد الإصابات بهذا الفيروس القاتل إلى 2300 إصابة في جميع أنحاء الصين.

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