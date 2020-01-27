ترامب يلتقي بنتنياهو وجانتس لبحث خطة السلام

واشنطن -رويترز

يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعين متعاقبين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلي بيني جانتس اليوم الاثنين مع استعداده لنشر تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط التي طال تأخيرها.

وطبقا لبرنامج نشره البيت الأبيض سيلتقي ترامب أولا مع الزعيم اليميني المخضرم ثم يجتمع بجانتس منافس نتنياهو في الانتخابات الذي تخلى في الأسبوع الماضي عن معارضته لطرح خطة السلام قبل الانتخابات المقررة في إسرائيل في مارس آذار.

وسيلتقي ترامب مع نتنياهو مرة أخرى يوم الثلاثاء ومن المقرر أن يدلى الاثنان بتصريحات مشتركة.

وقال مصدر أمريكي مطلع إن من المرجح أن يناقش ترامب خلال محادثاته مع الزعيمين بعض تفاصيل خطته.

وقال نتنياهو للصحفيين قبل سفره إلى واشنطن "اليوم أغادر إلى واشنطن لأقف إلى جانب رئيس أمريكي يقدم خطة أعتقد أنها تعزز أهم مصالحنا".

وأضاف قائلا ”سألتقي بالرئيس ترامب (الاثنين) والثلاثاء وسنصنع التاريخ معا".

وكان ترامب قد قال في الأسبوع الماضي إنه سينشر تفاصيل مبادرته قبل اجتماعه مع نتنياهو وجانتس لكن البيت الأبيض لم يوضح بعد على وجه الدقة موعد إعلان تفاصيل الخطة .

وقال جانتس، الجنرال السابق ورئيس حزب أزرق أبيض المنتمي للوسط لرويترز بعد وصوله إلى مطار دالاس الدولي خارج واشنطن "إنها زيارة مهمة جدا."