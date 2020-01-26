"مجلس الصحة الخليجي" يصدر بيانا حول فيروس "كورونا"

مسقط- الرؤية

أصدر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بيانا حول فيروس كورونا، جاء فيه: "نفيدكم بأنه ولله الحمد لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أي من دول مجلس التعاون".

وأضاف البيان أنه يجري حاليا التنسيق والمتابعة المستمرة مع وزارات الصحة في دول الخليج.

ودعا المجلس المسافرين من دول الخليج إلى مناطق ظهر فيها الفيروس إلى تجنب الاتصال المباشر بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية، وتجنب الاتصال بالحيوانات، وتجنب أكل الطعام المكشوف أو غير المطهي جيدا، مع غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.