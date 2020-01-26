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فيديو مؤثر .. لحظة انتشال طفلة من تحت أنقاض مبنى دمره زلزال تركيا

الأحد 26 يناير 2020 04:35 م بتوقيت مسقط

فيديو مؤثر .. لحظة انتشال طفلة من تحت أنقاض مبنى دمره زلزال تركيا

أنقرة - الوكالات

أظهرت لقطات فيديو لحظة سحب فتاة تبلغ من العمر عامين من تحت الأنقاض بعد أكثر من 28 ساعة قضتها محاصرة مع والدتها في أعقاب الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة في تركيا والذي أسفر عن مقتل 31 شخصًا وإصابة 1556 آخرين.

وواصلت فرق الإنقاذ في سحب الناجين من المباني المنهارة اليوم الأحد، بعد أكثر من يوم ونصف من الزلزال القوي الذي هز شرق البلاد.

وأظهر التلفزيون التركي فيديو يظهر آيس يلديز (35 عامًا) وابنتها يسرا البالغة من العمر عامين لحظة إنقاذهما من مبنى سكني انهار في منطقة مصطفى باشا، حيث حوصرتا لمدة 28 ساعة بعد وقوع الزلزال.

ومع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى -5 درجة مئوية (23 درجة فهرنهايت) ، أقامت فرق الطوارئ أكثر من 9500 خيمة للنازحين ووزعت حوالي 17 ألف وجبة ساخنة.

وركزت فرق الإنقاذ جهودها في حي مصطفى باشا في مدينة إلزيج وبلدة سيفريس القريبة، وهي أقرب منطقة سكنية إلى مركز الزلزال الذي وقع ليلة الجمعة.

 

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