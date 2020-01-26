دولة خليجية تدرس إجلاء رعاياها من الصين

تدرس مملكة البحرين، إجلاء رعاياها من الصين والبالغ عددهم نحو 800 شخص، على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأحد، "في ظل انتشار فيروس كورونا في مناطق متفرقة من الصين، وتسارع التطورات حيال سرعة انتشاره، فإن الوزارة حاليا تتدارس خطة إجلاء الرعايا البحرينيين من جمهورية الصين الشعبية، وعددهم 800 شخص، أغلبهم طلاب"، وذلك حسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات السفير البحريني لدى الصين أنور العبد الله، بأن "السفارة تلقت عدة اتصالات من طلاب بحرينيين يرغبون في العودة إلى ديارهم"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي منهم في منطقة ووهان، التي انتشر منها الفيروس القاتل".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، اليوم، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد، والذي أسفر عن مقتل 56 شخصا وأكثر من ألف إصابة.

وقال رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية، التابع للمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن "المركز قد شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في)"، وذلك حسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.