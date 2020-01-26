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ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 35 قتيلا

الأحد 26 يناير 2020 02:19 م بتوقيت مسقط

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 35 قتيلا

 

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق تركيا، مساء الجمعة الماضي، إلى 35 شخصا، لافتًا إلى وجود مواطنين عالقين تحت الأنقاض في ولاية الإزيغ.

وقال صويلو، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، "ارتفع عدد ضحايا الزلزال في شرق تركيا إلى 35 شخصا، 31 منهم في الإزيغ، وتم إنقاذ 45 آخرين من تحت الأنقاض".

وأضاف "6 مواطنون ما زالوا تحت الأنقاض في حي سورسورو بولاية الإزيغ"، مؤكدا استمرار الهزات الارتدادية في المنطقة.

وضرب، مساء الجمعة، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات.

ويشارك حوالي 500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ.

 

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