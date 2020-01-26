الصين تعلن عن تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد

الرؤية - (شينخوا)

قال مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، إن المركز قد شرع في تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في).

وقال شيوي ون بو، رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها التابع للمركز، إن المركز قد عزل الفيروس، ويقوم حاليا بتحديد سلالته، مضيفًا أنهم يعملون أيضًا على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

كما يجري العمل على قدم وساق لبناء مستشفى خاص في ووهان لمكافحة فيروس كورونا الجديد، ويتوقع أن تكتمل أعمال البناء والتشغيل قبل حلول يوم 3 فبراير، حيث سيستفيد المستشفى الخاص من خبرات مستشفى "شياوتانغشان" في بكين الذي لعب دورا مهما في حملة مكافحة فيروس "سارس" عام 2003.