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إغلاق 5 مدن يسكنها 56 مليون نسمة لاحتواء المرض

الرئيس الصيني: بكين ستنتصر على "كورونا".. والأسهم الأمريكية تتراجع مع تنامي المخاوف

الأحد 26 يناير 2020 08:50 ص بتوقيت مسقط

الرئيس الصيني: بكين ستنتصر على "كورونا".. والأسهم الأمريكية تتراجع مع تنامي المخاوف

عواصم - الوكالات

أقرَّ الرئيس شي جين بينج، أمس، أنَّ انتشار وباء الالتهاب الرئوي الفيروسي "كورونا" -الذي أودى بحياة 41 شخصا- "يتسارع"، ويضع الصين في "وضع خطير"، حسبما نقلت "فرانس برس". وأكد شي جين بينج -خلال اجتماع للجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي- أن الصين يمكنها "الانتصار في المعركة" ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.

وأدى انتشار الفيروس الجديد إلى وفاة 41 شخصا، وأصاب أكثر من 1300 على مستوى العالم. وأمرت الصين بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس "كورونا"، في القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات. وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية، بأنه سيجري وضع محطات للكشف عن الإصابات، وسينقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم "فورا" إلى مركز صحي. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة بينما أغلقت السلطات خمس مدن جديدة فيها نحو 56 مليون نسمة، في محاولة لاحتواء المرض.

ونشرت القوات المسلحة الصينية، طواقم طبية محترفة في إطار مواجهة مرض الالتهاب الرئوي الناجم عن تفشي الفيروس، وفقا لما أعلنته السلطات العسكرية.

وأعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أمس الأول، عن تأسيس فريق بحث وطني يتألف من 14 خبيرا، للمساعدة في الوقاية ومراقبة تفشي فيروس "كورونا" الجديد في الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقالت الوزارة إنَّ فريق البحث لمكافحة الفيروس يعتبر جزءا من مشروع علمي- تكنولوجي عاجل للوزارة، تم إطلاقه بشكل مشترك مع لجنة الصحة الوطنية وإدارات أخرى في اجتماع عقد مؤخرا. وسيوفر المشروع دعما علميا تكنولوجيا في 10 ميادين بحثية، بما فيها تعقب الفيروس وانتقاله وطرق التعقب والتغير الجيني وتطوير لقاح يقضي عليه.

وفي سياق موازٍ، تراجعت الأسهم الأمريكية وسط عمليات بيع واسعة النطاق؛ حيث تحاشى المستثمرون الأسهم بفعل المخاوف المتنامية من مدى انتشار الفيروس التاجي الذي ظهر في الصين، ليسجل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر انخفاض أسبوعي له في ستة أشهر.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 170.36 نقطة بما يعادل 0.58 بالمئة إلى 28989.73 نقطة، وفقد ستاندرد آند بورز 30.09 نقطة أو 0.90 بالمئة مسجلا 3295.45 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 87.57 نقطة أو 0.93 بالمئة إلى 9314.91 نقطة.

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