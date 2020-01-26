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أمام مجلس الشيوخ

محامو ترامب يبدأون الدفاع عنه

الأحد 26 يناير 2020 08:48 ص بتوقيت مسقط

محامو ترامب يبدأون الدفاع عنه

واشنطن - رويترز

بدأ محامو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، دفاعهم عنه أمام مجلس الشيوخ، في قضية مساءلته بغرض العزل؛ وذلك بتفنيد اتهام الديمقراطيين له بأنه أساء استعمال السلطة، وسيدرسون أيضا دفوعا أكثر تفصيلا لإبدائها في الأسبوع المقبل.

وفي جلسة قصيرة، أمس، بدأ محامو ترامب في إبداء الدفوع على مدى ثلاثة أيام؛ ردًّا على تأكيد الديمقراطيين أنه يجب عزله من المنصب بعد ضغوط مارسها على أوكرانيا لتجري تحقيقات بشأن جو بايدن نائب الرئيس السابق والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة لهذا العام. ويتهم الديمقراطيون ترامب أيضا بأنه عمل بعد ذلك للتستر على فعلته بإعاقة تحقيق الكونجرس في هذا الشأن.

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