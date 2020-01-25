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حتى منتصف مايو

"عمان للسياحة" تفتح باب التسجيل في البرنامج الصيفي التطوعي

السبت 25 يناير 2020 07:58 م بتوقيت مسقط

Noble @ 2014 UNESCO Korea Workcamp

 

مسقط – الرؤية

فتح نادي نوبل عمان، شبكة التبادل الثقافي والتطوعي لكليّة عمان للسياحة، باب التسجيل في البرنامج الصيفي لعام 2020، ويشتمل على العديد من الأنشطة الممتعة والمتنوعة التي ستقام في 3 دول مختلفة، هي تونس وأذربيجان والبحرين. ويهدف البرنامج الصيفي إلى منح المشارك تجربة مختلفة ومميزة تدمج بين السياحة والعمل التطوعي.

وقال الدكتور عبد الكريم بن سلطان المغيري، عميد الكلية: تركز الكلية على البرنامج الصيفي السنوي لأهميته في بناء ثقافة وشخصية طلاب السياحة وترسيخ القيم الفاضلة في نفوسهم، مثل التطوّع ومساعدة الآخر والتعاون والعمل الجماعي، وذلك تفعيلاً لركيزة الابتكار التي تتبناها كلية عمان للسياحة في جميع جوانب العملية التعليمية. ومن هنا يأتي حرصنا على إقامة البرنامج الصيفي الذي يمنح المشارك فرصة خوض تجربة غنية وسط ثقافة البلد وطبيعته، حيث ستساهم الأنشطة المقدمة في تنمية شخصية المشارك وفكره وإكسابه مهارات التواصل والقيم المختلفة.

ولا يقتصر التسجيل في البرنامج الصيفي على طلاب الكلية، حيث يمكن للراغبين بالمشاركة من التسجيل عبر زيارة موقع الكليّة ثمّ الذهاب إلى "الحياة في الكلية" ثم الضغط على "العمل التطوعي/ التبادل الثقافي" وتعبئة الاستمارة الخاصة بالبرنامج. وتتوفر مقاعد محدودة لكل رحلة، وسيغلق باب التسجيل في 15 مايو.

ويتضمّن البرنامج الصيفي لهذا العام رحلات تعليمية سياحية إلى تونس وأذربيجان والبحرين مع تنوع الأنشطة المقدمة في كل بلد، حيث سيُحظى المشاركون في رحلة تونس بتجربة تعليم اللغة الإنجليزية للطلاب، وتصوير المعالم السياحية، والصحافة السياحية، وإدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. أمّا رحلة أذربيجان فستمنح المشاركين فرصة العمل على مشروع سياحي والمشاركة في ملتقى ومؤتمر حول القيادة، واكتساب مهارات كتابة المدونات في مجال السياحة. وسيكون المشاركون في رحلة البحرين على موعد مع تجربة مختلفة حيث سيشاركون في برنامج ثري يتضمّن نقاشات وأنشطة حول تقليل عدم المساواة بين الجنسين والتعليم وتمكين المرأة.

 

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