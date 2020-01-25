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تعرف على قائمة الدول التي سجلت إصابات بـ "كورونا القاتل"

السبت 25 يناير 2020 04:20 م بتوقيت مسقط

تعرف على قائمة الدول التي سجلت إصابات بـ "كورونا القاتل"

عواصم - الوكالات

كثّفت الصين جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ، فعزلت أكثر من أربعين مليون شخص الجمعة، في الوقت الذي ارتفعت فيه الحصيلة الرسميّة لضحايا الفيروس إلى 41 شخصا من نحو 1300 مصاب بالفيروس داخل البلاد.

وفيما يأتي خارطة انتشار المرض خارج الصين، بحسب آخر البيانات الرسمية:

تايلند: سُجلت أول إصابة خارج الصين في تايلند يوم 8 يناير الجاري، لامرأة عائدة من مدينة ووهان، ثم سُجلت ثلاث حالات أخرى، مما يرفع الإصابات إلى أربع.

فرنسا: كشفت وزارة الصحة الفرنسية وجود حالتين "مؤكدتين" من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهما أول إصابتين في أوروبا.

كوريا الجنوبية: أول إصابة في كوريا الجنوبية كانت لصينية تبلغ 35 عاما، وصلت إلى سول يوم 19 يناير على متن طائرة آتية من مدينة ووهان، كما سُجلت إصابة امرأة خمسينية كانت تعمل في المدينة أيضا.

الولايات المتحدة: أدخِل رجل ثلاثيني زار منطقة ووهان وعاد منها في 15 يناير الثاني إلى مستشفى قرب سياتل، وفق ما أعلنت السلطات.

كما سجّلت حالة أخرى أمس لدى ستينية تسكن في شيكاغو وصلت من مدينة ووهان يوم 13 يناير، وتقول السلطات الصحية المحلية إنّها "في حال سريرية جيدة".

اليابان: الحالة الأولى في اليابان سجّلت لثلاثيني أدخل إلى المستشفى في 10 يناير، كما سجّلت حالة أخرى لأربعيني يسكن في ووهان، ووصل إلى اليابان في 19 من هذا الشهر.

نيبال: جرى الإعلان عن أول حالة في 24 يناير في النيبال، لدى طالب جامعي.

سنغافورة: أعلنت سنغافورة في 23 من هذا الشهر عن الإصابة الأولى، وهي لرجل يبلغ 66 عاما بعد ثلاثة أيام من وصوله من مدينة ووهان وهو يعاني من الحرارة والسعال، وثبتت إصابة ابنه الذي رافقه والبالغ 37 عاما، وكذلك كان حال امرأة خمسينية.

تايوان: الحالة الأولى التي سجّلت في تايوان كانت لامرأة خمسينية وصلت من مقر إقامتها في ووهان.

فيتنام: أدخل صينيان -رجل وابنه- إلى المستشفى في 17 و18 يناير الثاني.

هونغ كونغ: ثبتت إصابة شخصين زارا ووهان، وهما الآن يتلقيان العلاج فيها.

أستراليا: أكّدت أستراليا اليوم السبت تسجيل أوّل إصابة على أراضيها بفيروس كورونا.

السعودية: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الهند إن ممرضة تعمل في أحد المستشفيات السعودية، قد صارت أول هندية تصاب بفيروس كورونا الجديد.

ماليزيا: أعلنت ماليزيا اليوم السبت عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فيها، وقال وزير الصحة إن المصابين الثلاثة صينيون وتربطهم صلة قرابة بالرجل الذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس كانت إيجابية.

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