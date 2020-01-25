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أسباب ارتفاع شعبية ترامب بين الأمريكيين

السبت 25 يناير 2020 03:55 م بتوقيت مسقط

أسباب ارتفاع شعبية ترامب بين الأمريكيين

واشنطن - الوكالات

أظهر ذلك استطلاع للرأي أجرته قناة "إيه بي سي نيوز" وصحيفة "واشنطن بوست". فقد عبر 44 في المائة من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم للرئيس ترامب بينما قال 56 في المائة إنهم يستحسنون سياسته الاقتصادية. وبلغ التأييد الشعبي للرئيس ترامب في العام الماضي 38 في المائة حسبما أظهر الاستطلاع الذي أجرته قناة "إيه بي سي نيوز" وصحيفة "واشنطن بوست" في أكتوبر 2019.

وفي ما يخص نية الديمقراطيين من أعضاء البرلمان الأمريكي لحجب الثقة عن الرئيس ترامب وعزله من منصبه أظهر الاستطلاع الحديث أن 47 في المائة يرون أنه من الضروري أن يصوت مجلس الشيوخ لصالح عزل ترامب بينما قال 49 في المائة إنهم لا يوافقون على ذلك.

وأجري الاستطلاع في جميع أراضي الولايات المتحدة في الفترة 20 – 23 يناير. وشارك فيه 1004 أشخاص.

 

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