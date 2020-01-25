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ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 22

السبت 25 يناير 2020 03:49 م بتوقيت مسقط

ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى 22

 

 

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، ارتفاع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق تركيا، مساء أمس الجمعة، إلى 22 شخصا، وإنقاذ 39 من تحت الأنقاض، لافتا إلى أنه لا يزال هناك 22 شخصا عالقا تحت الأنقاض.

وقال صويلو، في مؤتمر صحفي اليوم السبت " قتل 22 شخصا في الزلزال (الذي ضرب شرق تركيا أمس)، بينهم 4 في مدينة ملاطيا، و18 آخرين في ولاية الإزيغ".

وأضاف "تم إنقاذ 39 شخصا من تحت الأنقاض"، مؤكدا "22 شخصا ما زالوا عالقين تحت الأنقاض إثر الزلزال".

وتابع وزير الداخلية التركي "398 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال، 13 منها سجلت أكثر من 4 درجات على مقياس ريختر".

وضرب، مساء أمس الجمعة، زلزال بقوة 6.8 درجات على مقياس ريختر شرقي تركيا وعدة مناطق في سوريا، وتسبب في حالة من الفزع بين السكان في الازيغ حيث وقع الزلزال في المدينة الواقعة شرقي تركيا، قبل أن تعقبه هزة ارتدادية قوية نسبيا بقوة 5.4 درجات.

وذكرت السلطات المحلية التركية أن المنطقة المذكورة شهدت 10 هزات زادت قوتها عن 4 درجات بعد زلزال قضاء "سيفرجه" بولاية ألازيغ، وأن إجمال الهزات الارتدادية بلغ 148 هزة.

ويشارك حوالي 500 من فرق الإنقاذ من 28 مقاطعة تركية في عمليات البحث والإنقاذ.

 

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