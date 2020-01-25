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فيديو مروع .. جثث ضحايا "كورونا" في طرقات المستشفيات

السبت 25 يناير 2020 02:09 م بتوقيت مسقط

فيديو مروع .. جثث ضحايا "كورونا" في طرقات المستشفيات

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو مرعب لجثث ضحايا فيروس كورونا القاتل في الصين، وهي مرمية في ممر إحدى المستشفيات، بينما كان المرضى يتجولون.

وقالت الصحيفة إن امرأة تدعي أنها ممرضة أطلقت صيحة استغاثة، حيث نشرت الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي للجثث وهي مرمية على الأرض، بينما كان المرضى يتجولون بينهم دون أن تكون هناك أي رقابة، في مستشفى بمدينة ووهان الصينية.

وتداول نشطاء مقاطع فيديو مروعة لأشخاص انهاروا في شوارع المدينة، بؤرة فيروس كورونا الجديد، الذي أودى بحياة العشرات وسط مخاوف من تحوله إلى وباء.

وأظهرت عشرات الفيديوهات أشخاصا يفترشون الأرض في الشوارع ومحطات وسائل النقل العمومية، بعد فقدانهم وعيهم نتيجة الإصابة بالفيروس، بينما يهرع لهم المسعفون محاولين إبعاد المواطنين عن المكان وتوزيع الكمامات عليهم.

وأعلنت الصين أن 41 شخصا توفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا الجديد، فيما أُصيب أكثر 1300 شخص على مستوى العالم، في الوقت الذي سارعت فيه السلطات الصحية في شتى الدول لمنع انتقال الفيروس إليها.

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