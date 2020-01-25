أول ظهور لـ "كورونا القاتل" في أوروبا

باريس – الوكالات

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، أنييس بوزين، عن تسجيل أول حالتين للإصابة بالنوع الجديد من فيروس "كورونا" على أراضي فرنسا، في سابقة بالنسبة إلى أوروبا كلها.

وقالت بوزين، في تصريحات صحفية أدلت بها مساء الجمعة، إن المصاب الأول هو رجل في الـ48 من عمره، وصل إلى فرنسا مؤخرا قادما من الصين، حيث زار مدينة ووهان، التي تعتبر مصدر السلالة الجديدة للفيروس، وتم نقله إلى مستشفى بمدينة بوردو، حيث تم عزله في غرفة انفرادية لتلقي العلاج.

وأضافت وزيرة الصحة الفرنسية أن هناك معلومات قليلة حول المريض الثاني، حيث يتلقى العلاج بمستشفى باريسي.

ولفتت بوزين إلى أن هذ المرة هي الأولى التي يظهر فيها الفيروس في أوروبا، مشددة على أنه من المحتمل الكشف عن حالات أخرى في فرنسا.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق، تفشي نوع جديد من فيروس "كورونا"، منذ أواخر ديسمبر العام الماضي، أطلق عليه اسم "2019-nCoV" ويتسبب بمرض الالتهاب الرئوي.

وحتى مساء الجمعة، سجلت الصين أكثر من 830 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" بينها 26 حالة وفاة، كما ظهرت حالات مؤكدة في الولايات المتحدة وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وهونغ كونغ وماكاو وتايوان.