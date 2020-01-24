الجمعة, 24 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

"ستموت في العشرين" يفتتح مهرجان العين السينمائي

الجمعة 24 يناير 2020 05:09 م بتوقيت مسقط

"ستموت في العشرين" يفتتح مهرجان العين السينمائي

العين- رويترز

افتتح الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء الدورة الثانية لمهرجان العين السينمائي في الإمارات التي تُقام تحت شعار "سينما المستقبل".

والفيلم مأخوذ عن رواية باسم (النوم عند قدمي الجبل) للسوداني حمور زيادة وبطولة مصطفى شحاتة ومعتصم راشد وإسلام مبارك ومحمود السراج وبثينة خالد وطلال عفيفي وآمال مصطفى. وأُقيم حفل الافتتاح في الهواء الطلق بقلعة الجاهلي في مدينة العين بعد نحو سبعة أشهر فقط من إقامة الدورة التأسيسية للمهرجان.

وكانت الإمارات ألغت مهرجان أبوظبي السينمائي قبل سنوات ومن بعده مهرجان دبي السينمائي.

ويشمل برنامج الدورة الثانية من المهرجان 56 فيلما ضمن خمس مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة من بينها مسابقة خاصة للسينمائيين الإماراتيين الشبان.

وقال مؤسس ومدير المهرجان عامر سالمين المري إن الدورة الثانية استقطبت عددا كبيرا من النجوم والمخرجين وصنّاع السينما على المستويين المحلي والعربي وأيضا من الغرب. وأضاف أن المهرجان يجمع بين السينما والسياحة فتم إعداد جولات سياحية للضيوف من خارج الإمارات إضافة إلى اختيار قلعة الجاهلي التراثية لحفل الافتتاح.

وكرَّم المهرجان بالافتتاح الممثل الإماراتي ضاعن جمعة والممثلة الإماراتية مريم سلطان والممثل الكويتي طارق العلي والممثل المصري أحمد بدير.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

19 أغسطس 2019

مسؤول إيراني يحذر: دول الخليج ستموت من العطش

المزيد

04 فبراير 2017

النادي الثقافي يفتتح الدورة الأولى للملتقى السينمائي.. اليوم

المزيد

27 مارس 2018

تواصل فعاليات مهرجان مسقط السينمائي الدولي العاشر

المزيد

17 ديسمبر 2015

"جينياس" ضمن 5 أفلام تنافس في مهرجان برلين السينمائي الدولي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

7 قضايا تتحكم في نجاح "صفقة القرن".. تعرف عليها الآن

دولي - أخبار

جلالة السلطان يبعث برقية إلى رئيسة اليونان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

أمطار متفرقة على بعض المناطق .. وتزايد فرص الهطول خلال الساعات المقبلة

المحليات - أخبار

ملكة بريطانيا توقع على وثيقة الخروج من الاتحاد الأوروبي

دولي - أخبار

تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا الجديد" في السعودية

منوعات - من هنا وهناك

الموت يغيب رئيس تحرير جريدة عمان السابق

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

حرم جلالة السلطان تستقبل الشيخة فاطمة بنت مبارك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بغلق شارع السلطان قابوس .. صباح الغد

المحليات - شرطة

جلالة السلطان يستقبل هلال الرواحي "الخطاط الخاص لجلالة السلطان قابوس"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة