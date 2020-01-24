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قطر تفحص القادمين إلى مطار حمد الدولي

الجمعة 24 يناير 2020 02:51 م بتوقيت مسقط

قطر تفحص القادمين إلى مطار حمد الدولي

الدوحة - الوكالات

أجرت السلطات الصحية في مطار حمد الدولي، بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الجمعة، فحصاً طبياً لنحو ألفي مسافر قدموا من المطارات الصينية، للتحقق من عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" القاتل.

ونقلت صحيفة "الشرق" القطرية، اليوم الجمعة، عن مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بإدارة الصحة العامة في وزارة الصحة العامة، الدكتور حمد عيد الرميحي، قوله، "بحسب الوضع الوبائي الحالي في الصين، نحن نتابع التوصيات من منظمة الصحة العالمية".

وبدأت سلطات مطار دبي بإجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين بعد انتشار "كورونا".

ونقلت وسائل إعلام، عن الشركة المشغلة لمطار دبي، أن دبي ستفحص كل الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين، تزامناً مع تفشي فيروس "كورونا" فيها، الذي أسفر عن وفاة 17 شخصاً.

كما فرضت السلطات في الكويت وأبوظبي تدابير فحص الركاب القادمين إلى مطاراتها من الصين، لمنع انتقال فيروس كورونا القاتل إلى بلديهما.

 

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