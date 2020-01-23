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هوك: خليفة قاسم سليماني سيواجه "نفس المصير" إذا قتل أمريكيين

الخميس 23 يناير 2020 10:28 ص بتوقيت مسقط

هوك: خليفة قاسم سليماني سيواجه "نفس المصير" إذا قتل أمريكيين

دبي -رويترز

قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط إن خليفة قاسم سليماني، القائد العسكري الإيراني الذي قُتل في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة، سيواجه نفس المصير إذا سلك نفس النهج في قتل أمريكيين.

وقال هوك للصحيفة إنه إذا سلك إسماعيل قاآني نفس مسار قتل الأمريكيين فسوف يواجه نفس المصير، مضيفا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح منذ فترة طويلة أن أي هجوم على أمريكيين أو مصالح أمريكية سيواجه برد حاسم.

وقال هوك في مقابلة مع الصحيفة في منتدى دافوس إن هذا ليس تهديدا جديدا إذ يقول الرئيس الأمريكي دائما إنه سيرد دوما بحسم لحماية المصالح الأمريكية.

 

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