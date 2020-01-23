الخميس, 23 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

المزيد من القوات الأمريكية تغادر العراق بسبب إصابات محتملة

الخميس 23 يناير 2020 09:43 ص بتوقيت مسقط

المزيد من القوات الأمريكية تغادر العراق بسبب إصابات محتملة

دافوس-سويسرا-واشنطن -رويترز

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعتبر إصابات بارتجاج في المخ تعرض لها 11 من الجنود الأمريكيين في هجوم شنته إيران في الفترة الأخيرة على قاعدة عسكرية في العراق خطيرة في حين نقل الجيش الأمريكي المزيد من أفراد القوات إلى خارج المنطقة خوفا من إصابات محتملة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان منفصل إنه بعد الإعلان عن 11 حالة إصابة الأسبوع الماضي، جرى نقل المزيد من القوات من العراق إلى ألمانيا جوا للتقييم الطبي بعد الهجوم الإيراني في الثامن من يناير على قاعدة تتمركز بها قوات أمريكية بالعراق.

وأضاف البيان دون الخوض في تفاصيل أن من الممكن رصد المزيد من حالات الإصابة المستقبل

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته إن نحو 12 فردا من القوات نقلوا إلى ألمانيا.

وقال ترامب ومسؤولون آخرون في بادئ الأمر إن الهجوم الإيراني لم يسفر عن سقوط أي قتلى أو جرحى بين صفوف القوات الأمريكية قبل أن تعلن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس أن 11 عولجوا من أعراض ارتجاج بالمخ بعد الهجوم على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق.

ورفض ترامب تفسير سبب اختلاف الأقوال.

واوضح في مؤتمر صحفي في دافوس بسويسرا "سمعت أنهم يعانون من الصداع وأشياء أخرى لكن يمكنني القول إنها ليست حالات خطيرة للغاية".

ورد على سؤال عما إذا كان يعتبر إصابات المخ بالصدمة خطيرة قائلا "أبلغوني بالأمر بعد عدة أيام. يتعين أن تسألوا وزارة الدفاع".

وقال مسؤولو البنتاجون إنه لم يكن هناك أي جهد مبذول للتقليل من شأن بيانات الإصابات أو تأجيل إعلانها لكن التعامل مع مسألة الإصابات بعد هجوم طهران جدد الشكوك فيما يتعلق بسياسة الجيش الأمريكي في التعامل مع إصابات المخ.

ففي حين يتعين على الجيش الإبلاغ على الفور عن الإصابات المهددة للحياة أو إصابات الأطراف أو العيون لا يطلب منه ذلك فيما يتعلق بإصابات المخ بسبب الصدمة التي قد تحتاج لوقت قبل تشخيصها.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية فإن نحو 408 آلاف عسكري جرى تشخيصهم بإصابات دماغية منذ 2000.

وتحاول منظمات صحية وإعلامية مختلفة منذ سنوات زيادة التوعية بخطورة إصابات الدماغ ومنها الارتجاج.

فهذه الإصابات قد ينتج عنها أعراض مثل مشاكل الذاكرة أو الصداع أو الحساسية للضوء أو تغير المزاج وقد ترتبط بأمراض عقلية.

وقال ترامب "لا أعتبرها إصابات خطيرة بالمقارنة بإصابات خطيرة أخرى شهدتها... رأيت أشخاصا بلا أرجل أو بلا أذرع".

وأعلن الجنرال أليكس جرينكويتش نائب قائد التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا عن استئناف بعض العمليات في العراق ضد التنظيم المتشدد لكنه أوضح أنها لا تزال على نطاق محدود.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 يونيو 2016

تركيا تدعم عملية محتملة لاستعادة الموصل بشمال العراق

المزيد

18 مايو 2018

القوات الإماراتية تغادر جزيرة سقطري

المزيد

24 نوفمبر 2018

بالصور.. القوات الملكية البريطانية تغادر السلطنة

المزيد

15 أغسطس 2016

تركيا: عزل المزيد من الموظفين .. وتوقعات بانسحاب القوات الكردية السورية بعد عملية منبج

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

0.15% انخفاضا بالتضخم في ديسمبر

الاقتصاد - محلي

"اقتصادية الدقم" تطرح مزايدة لإدارة وتشغيل ميناء الصيد البحري

الاقتصاد - محلي

القطاع الخاص يوفر أكثر من 10 آلاف وظيفة إضافية للعمانيين في 2019

الاقتصاد - محلي

21.65 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي للسلطنة بنهاية سبتمبر

الاقتصاد - محلي

"الزراعة" تحذر من انتشار كائن بحري سام على شواطئ صلالة

المحليات - أخبار

الليلة.. بدء تأثيرات المنخفض الجوي في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

حرم جلالة السلطان تستقبل الشيخة فاطمة بنت مبارك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

منع وقوف المركبات على عدد من الطرق بمسقط

المحليات - شرطة

جلالة السلطان يحضر ختام عزاء الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

قرار بغلق شارع السلطان قابوس .. صباح الغد

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة