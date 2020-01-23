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تواصل المناقشات حول "التجارة المستترة" في "الشورى"

الخميس 23 يناير 2020 08:42 ص بتوقيت مسقط

تواصل المناقشات حول "التجارة المستترة" في "الشورى"

مسقط – الرؤية

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع قانون مكافحة التجارة المستترة المحال من مجلس الوزراء، برئاسة سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، وذلك خلال اجتماعه الدوري الرابع.

وعرضت اللجنة التشريعية والقانونية التقرير والمواد التي اقترحت اللجنة الاقتصادية والمالية تعديلها، من ناحية الصياغة التشريعية والقانونية إلى جانب متابعة مدى مواءمة مواد المشروع مع عدد من المشروعات القانونية والاقتصادية النافذة في البلاد.

وكانت اللجنة الاقتصادية والمالية قد شكلت فريق عمل لدراسة مشروع القانون وجمع المعلومات ومقارنة المشروع مع عدد من المشروعات المشابهة في بعض دول الجوار، ومن المتوقع أن تتم مناقشة مشروع القانون في جلسات المجلس القادمة.

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