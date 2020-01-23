"أبل" تلغي خطط تأمين النسخ الاحتياطية لـ"آيفون"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ألغت شركة أبل الأمريكية خططها للسماح للمستخدمين بتشفير النسخ الاحتياطية لهواتفهم بالكامل والمخزنة على خوادمها، وهذا من شأنه أن يمنع أبل وأي شخص آخر من رؤية محتويات تلك النسخ الاحتياطية، والتي تشمل كل ملف موجود على الهاتف تقريبًا.

لكن الشركة تراجعت عن تنفيذ الخطة بعد أن قال مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" إنها سوف تعيق التحقيقات التي يفترض أنها تعتمد على تلك النسخ الاحتياطية كوسيلة لرؤية المعلومات الشخصية المخزنة على الأجهزة، وفقًا لتقرير جديد. ولم تعلق أبل أو مكتب التحقيقات الفيدرالي على هذه المزاعم.

وأبلغ عن تغيير السياسة قبل حوالي عامين. وأعلنت شركة أبل في وقت سابق أنها تعمل على تأمين جميع النسخ الاحتياطية عبر تطبيق iCloud، لكن لم يتم تقديم هذه الميزة، ويبدو أنها ألغيت، وفقًا للتقرير.

ولاحظت وكالة رويترز التي نشرت التقرير أنه ربما كانت هناك أسباب أخرى لابتعاد أبل عن تشفير النسخ الاحتياطية، على سبيل المثال قد يعني ذلك أن المستخدمين سيقومون بتشفير النسخ الاحتياطية الخاصة بهم، وفقدان كلمة المرور الخاصة بهم، ثم يتم حجبهم عن استعادة هواتفهم. لكن هذه الخطوة برزت وسط جدال مستمر بين شركة أبل والحكومة الأمريكية، حول ما إذا كان يتعين إجبار الشركة على المساعدة في اقتحام هواتفها الخاصة.

وهاجم مسؤولون من بينهم الرئيس دونالد ترامب والنائب العام الأمريكي وليام بار شركة أبل بسبب رفضهم مساعدة المحققين في اختراق هاتفين يستخدمهما ضابط في سلاح الجو السعودي قتل بالرصاص ثلاثة أمريكيين في قاعدة بنساكولا البحرية بفلوريدا الشهر الماضي.

وتجادل أبل بأن القيام بذلك يتطلب إنشاء إصدار من برنامج iOS غير آمن بطبيعته، وسيضعف الحماية على كل هاتف. وقد اقترحت الحكومة أنه سيكون حلا وسطا مجديا لتوفير المعلومات في التحقيقات.

وعلى الرغم من الانتقادات من المشرعين الأمريكيين، جادلت شركة أبل بأنها قدمت المساعدة في هذه القضية، ورفضت فكرة أنها "لم تقدم مساعدة جوهرية". وقال إنها قامت بتشغيل نسخ احتياطية لـiCloud، والتي تشمل البيانات الشخصية مثل الصور.