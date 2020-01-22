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"الشؤون القانونية" تشارك في اجتماع إدارات التشريع لدول التعاون الخليجي

الأربعاء 22 يناير 2020 08:28 م بتوقيت مسقط

"الشؤون القانونية" تشارك في اجتماع إدارات التشريع لدول التعاون الخليجي

 

مسقط - الرؤية

تُشارك وزارة الشؤون القانونية في اجتماع فريق العمل المكلَّف بمراجعة مشاريع القوانين "الأنظمة" الموحدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة 22-23 يناير الجاري.

ويُمثل الوزارة في الاجتماع كلٌّ من: المستشار أول إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للشؤون القانونية، والمستشار صالح بن علي المحروقي مدير دائرة الفتاوى القانونية، ويناقش المشاركون في الاجتماع "مشروع قانون نظام إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد" لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالتعاون في المجال القانوني.

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