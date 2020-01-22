عمومية "أولياء أمور مدارس مطرح" تختار الغماري نائبا للرئيس

مطرح - عيسى القصابي

عقدتْ الجمعية العمومية لمدارس ولاية مطرح اجتماعها، أمس، برئاسة سعادة أحمد بن هلال البوسعيدي والي مطرح رئيس مجلس أولياء الأمور لمدارس الولاية، بحضور مساعد مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، وأعضاء الجمعية العمومية من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورؤساء المجالس ومديري ومديرات المدارس.

وفي بداية الاجتماع، ألقى سعادة الوالي كلمة؛ رحب خلالها بالحضور، مُقدمًا شكره إلى الأعضاء السابقين على جهودهم المبذولة في الرُّقي بالمستوى التعليمي ومتابعتهم لمدارس الولاية، متمنيًا التوفيق للجميع.

وبدأت عملية التصويت لاختيار نائب لرئيس المجلس؛ حيث تنافس على المنصب اثنان من أعضاء المجلس البلدي، وتم اختيار سالم بن محمد الغماري ليكون نائبًا للرئيس، كما تم تسمية بقية الأعضاء بالتزكية.