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أول مشروع شراكة مع القطاع الخاص (PPP)

"حيا للمياه" تستعد لإطلاق مشروع محطة معالجة المسفاة.. والتشغيل التجاري نهاية 2023

الأربعاء 22 يناير 2020 08:03 م بتوقيت مسقط

"حيا للمياه" تستعد لإطلاق مشروع محطة معالجة المسفاة.. والتشغيل التجاري نهاية 2023

 

مسقط – الرؤية

تستعد "حيا للمياه" لإطلاق أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في العام الجاري لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومرافقها في منطقة المسفاة، بهدف تسريع تقديم خدمات الصرف الصحي للمواطنين وجعل عمان أكثر اخضرارًا وصحة.

وقال سليمان بن خميس القاسمي مدير عام إدارة الأصول بحيا للمياه، إنّ مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يعد واحدا من أهم المشاريع الذي تعمل عليها حيا للمياه مع مؤسسات القطاع الخاص، وقد حصلت حيا للمياه على موافقة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة لدراسة المشروع الذي سيكون تمهيداً لبدء إجراءات عمليات الشراء.

وأضاف القاسمي أنّ حزمة مشروع الشراكة PPP المقترحة ستشمل تمويل وتصميم وبناء وامتلاك وتشغيل ونقل بنظام (BOOT) محطة المسفاة لمعالجة مياه الصرف الصحي في ولاية بوشر مع قدرة استيعابية ستبلغ 40,000 متر مكعب في اليوم، وكذلك تمويل وتصميم وبناء خط أنابيب المياه المعالجة بطول 18 كلم من محطة المسفاة إلى محطة الأنصب. وسيعمل المشروع على تحويل مسار حركة صهاريج الصرف الصحي من محطة الأنصب إلى محطة المسفاة والتي تقع بالقرب من مصنع شركة أسمنت عمان.

وحول إمكانية انبعاث الروائح؛ أكّد القاسمي أنّ المحطة ستكون مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة بهدف الحد من انبعاث الروائح على غرار محطة السيب وغيرها، وستتوقف الروائح بشكل نهائي من محطة الأنصب بعد نقل عملية تفريغ الصهاريج ليتم تفريغها في المحطة الجديدة.

وأكّد القاسمي أنّ عمليات شراء حزمة مشروع المسفاه ستجري على مرحلتين من خلال عملية تنافسية، تبدأ مع إصدار اشتراطات التأهيل (RFQ) الذي سيصدر في الربع الأول من 2020م، يليه طلب تقديم عروض (RFP) الذي من المتوقع أن يصدر خلال الربع الثاني من 2020م. على أن يكون تاريخ التشغيل التجاري المتوقع للمحطة في الربع الأخير من عام 2023م.

وأضاف القاسمي أنّ استراتيجية "حيا للمياه" الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص تم إدراجها مؤخرًا ضمن الخطط الرئيسية للشركة بهدف تعزيز التنفيذ وتأسيس قاعدة استثمارية مشتركة بين الشركة والقطاع الخاص، ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في جذب مختلف الاستثمارات في قطاع خدمات الصرف الصحي. ويعد مشروع الشراكة أحد المشاريع التكاملية بين القطاعين العام والخاص، وسيتبعه مشاريع أخرى في مجال الصرف الصحي تدرسها الشركة لتسريع مشاريعها وتوسيع نطاق خدمات الصرف الصحي في جميع محافظات السلطنة عدا محافظة ظفار، كما تدرس حيا للمياه كذلك إمكانية الشراكة مع بيوت خبرة في المجالات الأخرى المتعلقة بقطاع الصرف الصحي مثل إنشاء محطات جديدة والتخلص من المواد الصلبة الناتجة من عمليات المعالجة.

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