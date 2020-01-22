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إقالة أول ضابط متحول جنسيا بالجيش الكوري الجنوبي

الأربعاء 22 يناير 2020 02:02 م بتوقيت مسقط

إقالة أول ضابط متحول جنسيا بالجيش الكوري الجنوبي

 

صرح الجيش في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، بأنه قرر عدم السماح لضابط الصف الذي خضع لعملية جراحة لتغيير جنسه، بمواصلة الخدمة في الجيش كجندية أنثى.

وتم اتخاذ القرار في اجتماع اللجنة العسكرية، الذي بحث في قضية الرقيب الأول في الخدمة الفعلية الذي خضع لعملية جراحية لتحويل الجنس في أواخر العام الماضي، وأعرب عن رغبته بالاستمرار في الخدمة بالجيش.

وقال الجيش في بيان "اتخذت اللجنة قرارا بإقالته لأن هذا يشكل سببا لعدم القدرة على الاستمرار في العمل بموجب القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون إدارة الأفراد العسكريين".

وأشار الجيش إلى أنه تم اتخاذ القرار وفقا للإجراءات القانونية الواجبة بناء على نتائج الفحص الطبي، وقال إنه "سيواصل جهودا متنوعة لحماية حقوق الإنسان العاملين في الخدمة ومنع أي تمييز لا مبرر له".

وفي وقت سابق، أعلن فريق طبي عسكري أن الضابط هو "شخص معاق" لوجود خلل في جهازه التناسلي من ناحية قانونية، وحاليا لا توجد لوائح بشأن مثل هذه الحالات، ولا يوجد في البلاد جندي متحول جنسيا.

 

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