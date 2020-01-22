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تفاصيل اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني أمام منزله

الأربعاء 22 يناير 2020 01:35 م بتوقيت مسقط

تفاصيل اغتيال قائد في الحرس الثوري الإيراني أمام منزله

 

طهران - الوكالات

قام مجهولون باغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني بإطلاق النار عليه أمام منزله، جنوب غربي البلاد.

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن النقيب عبد الحسين مجدمي، قائد منظمة التعبئة التابعة لحرس الثورة الإسلامية، قتل بهجوم مسلح أمام منزله"، وأن شخصين ملثمين كانا يستقلان دراجة نارية أطلق أحدهما الرصاص في اتجاه مجدمي أمام منزله حيث قتل على الفور".

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية إن "النقيب مجدمي استشهد مساء أمس الثلاثاء بعدما أطلق مجهولون النار عليه أمام منزله، في مدينة دارخوين التابعة لقضاء شادكان بمحافظة خوزستان، جنوب غربي إيران".

ونشر ناشطون صورة للقيادي في الحرس الثوري تجمعه مع القائد الراحل لفيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني وقادة آخرين.

من جهة أخرى، نقلت "فارس" عن حاكم قضاء شادكان تأكيده خبر اغتيال مجدمي، وقال إن التحقيقات جارية للكشف عن الفاعلين.

 

 

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