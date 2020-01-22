الجيش الإسرائيلي يقتل ثلاثة فلسطينيين في هجوم على الحدود مع غزة

القدس -غزة -رويترز

قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت بالرصاص ثلاثة فلسطينيين ألقوا عبوة ناسفة باتجاه القوات بعد أن حاولوا عبور الحدود من غزة.

وأضاف الجيش أن القوات طوقت منطقة قريبة من الطرف الجنوبي لقطاع غزة بعد رصد "ثلاثة من المشتبه بهم" يعبرون الحدود.

وقال الجيش في بيان "فتشت (القوات) المنطقة بحثا عن المشتبه بهم الذين ألقوا قنبلة يدوية أو عبوة ناسفة على القوات" التي فتحت النار على الفلسطينيين الثلاثة

ولم يصدر أي تعليق على الفور من قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو من أي فصيل مسلح آخر في القطاع.

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاثة حروب خلال العشر سنوات الأخيرة بالإضافة إلى عشرات المناوشات الأصغر نطاقا.

وهؤلاء هم أول قتلى يسقطون في القتال عبر الحدود منذ العنف الذي تصاعد على مدى يومين في نوفمبر تشرين الثاني بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي والذي أسفر عن مقتل 34 فلسطينيا وإصابة عشرات الإسرائيليين.