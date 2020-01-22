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كوريا الشمالية ترفض الالتزام بوقف التجارب النووية

أمريكا تستنكر تهديد إيران بالانسحاب من "الانتشار النووي"

الأربعاء 22 يناير 2020 08:42 ص بتوقيت مسقط

أمريكا تستنكر تهديد إيران بالانسحاب من "الانتشار النووي"

جنيف - رويترز

قال مبعوث أمريكي أمس إنّ تهديد إيران بالانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي "سيبعث برسالة سلبية جدا جدا". وكانت إيران قد لوّحت بالانسحاب إذا أحالتها دول أوروبية إلى مجلس الأمن الدولي بعدما أعلنت أنّ طهران تنتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وقال روبرت وود السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح للصحفيين في جنيف "نعتقد أن إيران ينبغي أن تكف عن سلوكها الخبيث وتجلس وتتفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاق لا يتناول القضية النووية فقط وإنما أيضا القضايا الأخرى التي تشغلنا مثل انتشار وتطوير الصواريخ الباليستية والأنشطة الخبيثة حول العالم".

وفي سياق منفصل، قالت كوريا الشمالية أمس إنها لم تعد تشعر بأنها مقيدة بالتزاماتها التي تشمل وقف التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بعد أن تجاهلت الولايات المتحدة مهلة بنهاية العام حددتها بيونجيانج لواشنطن لتقديم تنازلات في المحادثات النووية.

وقال جو يونج تشول المستشار في بعثة كوريا الشمالية في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمام مؤتمر نزع السلاح المدعوم من المنظمة الدولية "لم نعد نرى سببا للتقيد من جانب واحد بالتزام لا يحترمه الطرف الآخر".

واتهم جو الولايات المتحدة خلال حديثه في المؤتمر بصفته مبعوث جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) بفرض "أكثر العقوبات وحشية ولا إنسانية" على بلاده؛ مضيفا "إذا استمرت الولايات المتحدة في مثل هذه السياسة العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية فلن يكون هناك أبدا نزعا للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية". وقال "إذا حاولت الولايات المتحدة فرض مطالب أحادية الجانب واستمرت في فرض العقوبات، فقد تضطر كوريا الشمالية للبحث عن مسار جديد".

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