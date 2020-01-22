عبد المهدي يدين إطلاق صواريخ على السفارة الأمريكية في بغداد وسط تواصل الاحتجاجات

بغداد - الوكالات

أدان رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي إطلاق ثلاثة صواريخ كاتيوشا أمس، داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، حيث توجد منشآت حكومية وسفارات خارجية.

وقال عبد المهدي في بيان: تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بثلاثة صواريخ.. إننا ندين هذا العمل بأشد العبارات وهو تجاوز للدولة ويهدف لإضعافها. إنها جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماسية على أرض العراق.. أصدرنا الأوامر لقيادة عمليات بغداد والجهات ذات العلاقة للتحقيق الفوري بالحادث لملاحقة الجناة".

كما أصدرت خلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي بيانا أكدت فيه سقوط ثلاثة صواريخ على المنطقة الخضراء في بغداد. وقالت في البيان: "ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء دون وقوع خسائر بشرية". وقالت مصادر أمنية إن الصواريخ الثلاثة أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج العاصمة.

وتشهد مدن عراقية عدة مظاهرات مستمرة عقب مصادمات وقعت يوم الاثنين وخلفت ستة قتلى وإصابة العشرات. وشوهدت حواجز وإطارات محترقة تغلق شوارع عديدة في مدينة النجف، كما وقعت مصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن في قلب مدينة البصرة، وشوهد متظاهرون يقذفون الشرطة بالحجارة وقنابل المولوتوف.

ورصدت مقاطع فيديو في البصرة انتشار سحب كثيفة من الدخان ومتظاهرين يهرولون، فضلا عن إمكانية سماع أصوات طلقات الرصاص. أما في العاصمة بغداد، فقد أضرم متظاهرون النار في إطارات السيارات في المداخل المؤدية إلى الميدان الرئيسي، حيث يعتصمون منذ وقت طويل.