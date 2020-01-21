رئيس "جوجل" يحذر من أضرار الذكاء الاصطناعي على البشر

ترجمة - رنا عبدالحكيم

حذَّر ساندار بيتشاي رئيس شركة جوجل، من مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشر، ودعا إلى وضع أدوات لإنقاذ البشرية من التعرض لمخاطره.

ويرى بيتشاي أنَّ الضرر المحتمل الذي يُمكن أن تحدثه التكنولوجيا يعني في الوقت نفسه أنه "من المهم جدًا" ألا يتم تقييدها. وقال إنَّ الذكاء الاصطناعي في حين أن لديه القدرة على إنقاذ الأرواح وتطوير الأداء، إلا أنه قد يتسبب أيضًا في أضرار من خلال مقاطع فيديو مضللة، و"الاستخدامات الشائنة للتعرف على الوجه"، وفقا لما كتبه في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. ودعا بيتشاي العالم إلى العمل الجماعي لتحديد مستقبل الذكاء الاصطناعي وكيفية عمله.

وأضاف: "إن التاريخ مليء بأمثلة عن كيفية عدم ضمان مزايا التكنولوجيا. فقد سمحت السيارات ووسائل النقل للناس بالسفر خارج مناطقهم الخاصة، لكنها تسببت أيضًا في وقوع المزيد من الحوادث. وأتاح الإنترنت التواصل مع أي شخص والحصول على معلومات من أي مكان، لكن أيضًا أسهل لنشر المعلومات الخاطئة". وواصل حديثه قائلا: "ستكون المواءمة الدولية حاسمة لإنجاح المعايير العالمية، وللوصول إلى ذلك، نحتاج إلى اتفاق بشأن القيم الأساسية. ولا يمكن لشركات مثل شركاتنا فقط أن تبني تكنولوجيا جديدة واعدة، وتسمح لقوى السوق بتحديد كيفية استخدامها. إنها ملزمة بنفس القدر لنا للتأكد من أن التكنولوجيا يتم تسخيرها من أجل الخير ومتاحة للجميع".

وأشار إلى أن عملاق التكنولوجيا أراد أن يعمل مع الآخرين على صياغة التنظيم، وقال: "يبدأ دور جوجل بالاعتراف بالحاجة إلى اتباع نهج مبدئي ومُنظم لتطبيق الذكاء الاصطناعي، لكنه لا ينتهي عند هذا الحد. إننا نريد أن نكون شريكًا مفيدًا ومشاركًا للمنظمين، وهم يتصارعون مع التوترات والمفاضلات التي لا مفر منها. نحن نقدم خبراتنا وخبراتنا وأدواتنا بينما نتنقل بين هذه القضايا معًا".

ويعد جوجل أحد أبرز مطوري الذكاء الاصطناعي في العالم؛ حيث يعمل المساعد الافتراضي (مساعد جوجل) بواسطة التقنية المتطورة، وتعمل الشركة أيضًا على عدد من المنتجات الأخرى، بما في ذلك السيارات ذاتية القيادة، والتي تعتمد أساسا على الذكاء الاصطناعي.

وكشف بيتشاي أيضًا أن مبادئ جوجل الخاصة تحدد أن الشركة لن تصمم أو تنشر الذكاء الاصطناعي في بعض الحالات، بما في ذلك تلك التي "تدعم المراقبة الجماعية أو تنتهك حقوق الإنسان".