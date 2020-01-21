الثلاثاء, 21 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

اعتذر للجمهور.. ثم مات!

مطرب أمريكي يلفظ أنفاسه الأخيرة فوق المسرح

الثلاثاء 21 يناير 2020 08:31 م بتوقيت مسقط

مطرب أمريكي يلفظ أنفاسه الأخيرة فوق المسرح

 

ترجمة - رنا عبدالحكيم

لفظ المطربُ وكاتبُ الأغاني الأمريكي ديفيد أولني، خلال حفل له على أحد مسارح ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

ووفقًا لما قاله زميل المغني وكاتب الأغاني سكوت ميلر، الذي صاحبه في ذلك الحفل، فقد توقف المغني -البالغ من العمر 71 عامًا- في منتصف الأغنية، وقال: "أنا آسف"، ثم "وضع ذقنه على صدره"، ليموت في التو واللحظة.

وكتبت آمي ريجبي -التي رافقته على المسرح في ذلك الوقت- منشورًا منفصلًا على "فيسبوك" يحتوي على تفاصيل ما حدث. وجاء في المنشور: "كان لا يزال صامدًا، وكان جالسًا في وضع مستقيم مع جيتاره، مرتديًا أروع قبعة وسترة من جلد الغزال الجميل الصوفي... أريد فقط أن تكون الصورة جميلة وكريمة كما كانت، لأنه بدا في البداية كما لو كان يستريح للحظة". وأضافت: "لقد فقدنا شخصًا مهمًّا".

وأصبح أولني عضوًا رئيسيًّا في المشهد الموسيقي في ناشفيل بعد انتقاله من مسقط رأسه رود آيلاند في العام 1973، ونظرًا لكونه "رائدًا من رواد أمريكا"، فقد أنتج أكثر من 20 ألبومًا.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

07 مايو 2016

بالفيديو .. لاعب يلفظ أنفاسه الأخيرة على أرض الملعب

المزيد

06 نوفمبر 2016

ترامب يقترب ويقترب...والعالم يحبس أنفاسه بانتظار ماسيُقرره الناخب الأمريكي "الحائر"

المزيد

18 يونيو 2016

"بطولة الرؤية 2016": استئناف مواجهات الجولة الثانية اليوم بـ4 لقاءات مصيرية.. والجميع "يحبس أنفاسه" بانتظار المفاجآت

المزيد

16 أكتوبر 2017

د. خزعل الماجدي في "مقهى المسرح": لغتي الملحمية في الشعر قادتني لخشبة المسرح

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

صندوق النقد الدولي: 2020 "عنق الزجاجة" للاقتصاد العالمي.. والتحسّن "متواضع"

دولي - اقتصاد

"التنمية الزراعية والسمكية" تواصل أبحاث مشروع "الطفيليات المائية"

المحليات - أخبار

3.75% زيادة في حركة المسافرين عبر مطارات السلطنة

الاقتصاد - محلي

السنيدي يرجح تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل (فيديو)

الاقتصاد - محلي

"الطيران المدني": أخدود جوي على شمال السلطنة ابتداء من الأربعاء

المحليات - أخبار

بالصور.. وفاة شخص في عبري إثر انفجار اسطوانة غاز بأحد المطاعم

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور: مياه الأمطار تقتحم المنازل في مسقط .. وتعدد بلاغات الاحتجاز

المحليات - أخبار

حرم جلالة السلطان تستقبل الشيخة فاطمة بنت مبارك

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

جلالة السلطان يحضر ختام عزاء الراحل جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

منع وقوف المركبات على عدد من الطرق بمسقط

المحليات - شرطة

قرار بغلق شارع السلطان قابوس .. صباح الغد

المحليات - شرطة

إعلان أسفل الأكثر قراءة