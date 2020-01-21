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"الشؤون البلدية" بمطرح تناقش تطوير سوق المساء والفراهيدي وحلة السد

الثلاثاء 21 يناير 2020 06:31 م بتوقيت مسقط

"الشؤون البلدية" بمطرح تناقش تطوير سوق المساء والفراهيدي وحلة السد

مطرح - الرؤية

عقدتْ لجنة الشؤون البلدية بولاية مطرح، اجتماعها الأول للعام 2020، والعاشر للفترة الثانية برئاسة سعادة أحمد بن هلال البوسعيدي والي مطرح رئيس اللجنة.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع المطروحة؛ منها: المصادقة على ما جاء في محضر الاجتماع التاسع ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المواضيع التي تمت مناقشتها من خلاله.

واستعرضَ الحضورُ المواضيعَ التي تمَّت مناقشتها مع معالي المهندس رئيس بلدية مسقط، خلال لقاء معاليه بسعادة رئيس وأعضاء اللجنة، وناقش الحضور آخر مستجدات مهرجان مطرح الثاني، وموضوع سوق المساء بولاية مطرح.

وتضمَّن الاجتماعُ عرضَ رسالة المهندس مدير عام المشاريع ببلدية مسقط، والمتعلقة بشارع دارسيت الساحل الحلة الغريبة، إضافة لمناقشة عددٍ من الرسائل المقدمة من بعض أعضاء المجلس حول صيانة شارع الفراهيدي بمحلة الممتاز بروي، والمطالبات الخاصة بحلة السد بروى، والتي منها الصرف الصحي، وإعادة تأهيل الشوارع، وكاسرات السرعة والإنارة الداخلية... وغيرها من الخدمات.

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