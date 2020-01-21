3.75% زيادة في حركة المسافرين عبر مطارات السلطنة

مسقط – الرؤية

بلغ عدد المسافرين عبر مطارات السلطنة نحو 16 مليونا و217 ألفا و637 مسافرًا على متن 121 ألفا و459 رحلة بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 15 مليونا و630 ألفا و947 مسافرًا بنهاية نوفمبر 2018، سافروا على متن 123 ألفا و88 رحلة وبنسبة زيادة في المسافرين بلغت 3.75% وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وسجلت جنسيات الهند وبنجلاديش وباكستان الأكثر تحركا في مطار مسقط الدولي خلال نوفمبر 2019م حيث بلغ عدد المسافرين من الجنسية الهندية 160 ألفا و646 مسافرا ومن الجنسية البنجلاديشية 39 ألفا و726 مسافرا ومن الجنسية الباكستانية 33 ألفا و517 مسافرًا.

وحتى نهاية نوفمبر 2019م ارتفع عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بما فيهم القادمون والمغادرون والمحولون ليبلغ 14 مليونا و632 ألفا و33 مسافرًا فيما بلغ عدد الرحلات 107 آلاف و759 رحلة. وبلغ عدد الرحلات الدولية عبر مطار مسقط الدولي حتى نهاية نوفمبر 98 ألفا و194 رحلة وسافر على متن هذه الرحلات 13 مليونا و601 ألف و880 مسافرا بارتفاع نسبته 5.3%. وبلغ عدد القادمين عبر الرحلات الدولية 6 ملايين و770 ألفا و920 مسافرا فيما بلغ عدد المغادرين 6 ملايين و807 آلاف و992 مسافرا في حين بلغ عدد ركاب تحويل الرحلات (الترانزيت) 22 ألفا و968 مسافرا.

وسجلت الرحلات الداخلية عبر مطار مسقط الدولي انخفاضًا نسبته 8.6% ليبلغ عددها 9 آلاف و565 رحلة سافر على متنها مليون و30 ألفا و153 مسافرًا بانخفاض في عدد المسافرين نسبته 4.9%.

وبلغ عدد القادمين بالرحلات الداخلية بمطار مسقط الدولي 511 ألفا و590 مسافرًا بانخفاض نسبته 5.3% فيما بلغ عدد المغادرين 518 ألفا و563 مسافرًا بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة بنهاية نوفمبر 2018. كما بلغ عدد المسافرين عبر مطار صلالة حتى نهاية نوفمبر مليونا و258 ألفا و167 مسافرا بانخفاض نسبته 1.8% سافروا على متن 10 آلاف و904 رحلات بانخفاض بالرحلات نسبته 3.8% مقارنة بنهاية نوفمبر 2018.

وبلغ عدد الرحلات الدولية عبر مطار صلالة حتى نهاية نوفمبر 4 آلاف و514 رحلة بارتفاع نسبته 13% عن نفس الفترة من عام 2018 سافر على متنها 483 ألفا و216 راكبا بارتفاع نسبته 13.2%.

وحتى نهاية نوفمبر 2019 استقبل مطار صحار 274 ألفا و767 مسافرا، سافروا على متن ألفين و240 رحلة حيث بلغ عدد ركاب الرحلات الدولية 258 ألفا و394 مسافرا فيما بلغ عدد ركاب تحويل الرحلات 163 مسافرا. واستقبل مطار الدقم 556 رحلة على متنها 52 ألفا و670 مسافرا بارتفاع بالمسافرين بنسبة 23%.