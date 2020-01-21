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السجن 15 عاماً لقنصل إيطالي بتهمة سرقة آثار مصرية

الثلاثاء 21 يناير 2020 04:49 م بتوقيت مسقط

السجن 15 عاماً لقنصل إيطالي بتهمة سرقة آثار مصرية

القاهرة - الوكالات

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر اليوم الثلاثاء بمعاقبة القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا "أوتكر سكاكر"، بالسجن غيابيا 15 سنة بتهمة تهريب الآثار المصرية.

ويحاكم في القضية شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الأسبق، وآخرون.

وكانت النيابة العامة تلقت إخطاراً بوجود آثار يشتبه بأنها مصرية تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام قراراً بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحصها، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية.

وتبين أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21585 قطعة من العملات المعدنية، تنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

 

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