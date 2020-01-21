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إيران تطلب أجهزة من أمريكا وفرنسا لتفريغ بيانات صندوقي الطائرة الأوكرانية

الثلاثاء 21 يناير 2020 10:34 ص بتوقيت مسقط

إيران تطلب أجهزة من أمريكا وفرنسا لتفريغ بيانات صندوقي الطائرة الأوكرانية

دبي – رويترز

قالت هيئة الطيران المدني الإيرانية إن إيران طلبت أجهزة من السلطات الأمريكية والفرنسية حتى يتسنى لها تفريغ محتويات صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين لكنها لم تتلق ردا إيجابيا.

وفي ثاني تقرير لها منذ كارثة إسقاط الطائرة، قالت الهيئة إنها لا تملك الأجهزة اللازمة لتفريغ البيانات من ذلك النوع من الصناديق الخاصة بالطائرة المنكوبة، وهي من طراز بوينج 737.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة بطريق الخطأ مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وكانت إيران قد قالت إنها ستفرغ بيانات الرحلة وأجهزة تسجيل الأصوات على أراضيها بعد إشارات متضاربة بشأن ما إذا كانت سترسل الصندوقين الأسودين للخارج بناء على طلب كندا وأوكرانيا ودول أخرى لها مواطنون قتلوا في الحادث.

 

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