الرئيس الباكستاني يستقبل وزير "الأوقاف".. ومباحثات لتعزيز التعاون الثنائي



مسقط - الرؤية

قام معالي عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بزيارة رسمية إلى باكستان استغرقت يومين، وكان في مقدمة مستقبليه معالي بيير نور الحق قادري وزير الشؤون الدينية وانسجام الأديان في باكستان.

وخلال الزيارة، التقى معالي عبد الله بن محمد بن عبد الله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بفخامة عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، كما التقى بدولة عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان، وبمعالي محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، وخلال زيارته، التقى أيضًا بشخصيات باكستانية بارزة وأكاديميين وكبار المسؤولين الحكوميين.

وكانت زيارة معالي الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الدينية لباكستان بدعوة من نظيره معالي بيير الدكتور نور الحق قادري وزير الشؤون الدينية والانسجام بين الأديان في باكستان. وخلال الزيارة جرت مناقشة مجالات التعاون الثنائي المختلفة بين البلدين، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات الثنائية، بما يضمن مواصلة جهود تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.