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في إضافة نوعية لقطاع نقل البضائع

"مرسول" تطلق أعمالها رسميا في 9 فروع.. اليوم

الإثنين 20 يناير 2020 08:28 م بتوقيت مسقط

"مرسول" تطلق أعمالها رسميا في 9 فروع.. اليوم

 

مسقط - الرؤية

تُدشِّن شركة مرسول -العُمانية المتخصصة في النقل البري للبضائع- أعمالها في السوق المحلي رسميًّا ابتداءً من اليوم، عبر فروعها التسعة المنتشرة في محافظات السلطنة.

 وسبق وأعلنت شركة "مرسول" عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن الافتتاح التجريبي لجميع فروعها التسعة، وبمناسبة الافتتاح التجريبي للشركة قدمت "مرسول" عرضا ترويجيا لعملائها تمثل في التوصيل مجانًا طوال الفترة الممتدة من 15 حتى 20 يناير الجاري، ولاقى العرض إقبالا كبيرا من قبل العملاء وأصحاب المشاريع على حدٍّ سواء.

وقال مروان بن محمد الحرمي شريك مؤسس -الرئيس التنفيذي لشركة مرسول: نفخر بانطلاق مشروع الشركة مع بداية العام الجديد 2020 ليخدم شريحة كبيرة من المؤسسات التجارية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة للأفراد سواءً من العمانيين أو المقيمين على أرض عُمان. وسعداء بأن نكون جزءا مهما من قطاع النقل البري للبضائع؛ حيث عملنا منذ لحظة تأسيس الشركة في العام الفائت على أن تشكل شركة مرسول إضافة نوعية لهذا القطاع في سوق السلطنة كخطوة أولى، ونأمل أن تتبعها خطوات أخرى تنقلنا إلى التواجد في السوق الخليجي، مستندين إلى أهم عامليْن تتميز بهم شركتنا؛ هما: السعر التنافسي والجودة العالية لخدماتنا.

وأضاف الحرمي: نهدف في "مرسول" إلى العمل على تطوير قطاع النقل البري للبضائع، ومن خلال تواجد  9 فروع في عدة محافظات بشكل مبدئي نسعى جاهدين لخدمة عملائنا سواءً الأفراد أو المؤسسات التجارية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وتعزيز تجربتهم معنا التي تتميز بعدة مزايا تنافسية منها السعر التنافسي الذي يبدأ من 800 بيسة فقط للطرد الواحد من أي فرع إلى الفرع الرئيسي للشركة بمحافظة مسقط أو العكس، بينما يزيد السعر قليلا عندما يتم إرسال الطرد من فرع إلى فرع آخر مرورا بفرع مسقط، وفي المجمل لن يتجاوز سعر التوصيل للطرد الصغير مبلغ 1.500 ريال عماني. فضلا عن ميزة تتبع الغرض التي يتيحها الموقع الإلكتروني لشركة مرسول.

وأشار الحرمي إلى السعر الذي يبدأ من 800 بيسة فقط، والذي جاء بهدف تقديم الدعم للمشاريع المنزلية تحديدًا، حيث ستسهم هذه الخدمة بهذه التكلفة البسيطة في تعزيز نشاط هذه المشاريع، فهناك بضائع قيمتها قد لا تتجاوز ريالا عمانيا أو ريالين، لكنَّ أغلب شركات التوصيل تأخذ ريالين كقيمة توصيل، وهو ما يعني 200% من قيمة البضاعة الأصلية، وكان ذلك عاملا سلبيا يحد من نجاح المشاريع المنزلية، وفي شركة "مرسول" وضعنا هذا الجانب في اعتبارنا، ونأمل أن نكون أحد العوامل الرئيسية المساهمة في نجاح وتشجيع المشاريع المنزلية والمشاريع الصغيرة.

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