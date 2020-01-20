أول تعليق من الأمير هاري بعد التخلي عن الملكية

لندن - الوكالات

كسر الأمير هاري البريطاني صمته للمرة الأولى منذ أن أصدر هو وزوجته ميجان بياناً أعلنا فيه أنهما سيتخليان عن حياة القصر، قائلاً "في الواقع، لم يكن هناك خيار آخر".

وفي خطاب مفعم بالمشاعر القلبية خلال حفل عشاء لمؤسسة سينتيبال الخيرية في لندن مساء الأحد، قال دوق ساسكس "يحزنني جدا أن الأمر وصل إلى هذا الحد".

وقال هاري "القرار الذي اتخذته من أجل زوجتي ومن أجلي بالتخلي عن دورنا الملكي لم يكن قرارا يمكن اتخاذه بسهولة".

وتابع "لقد كان هناك محادثات استمرت لعدة أشهر تلت عدة سنوات من التحديات وأنا أعلم أنني لم أكن دائماً على صواب، لكن فيما يتعلق بذلك، لم يكن هناك خيار آخر".

ويأتي هذا الخطاب بعد يوم من إعلان قصر باكنجهام أن الزوجين "لن يستمرا في القيام بدورهما في العائلة الملكية".