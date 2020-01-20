رائدات العمل العام بعبري يجددن العهد والولاء لجلالة السلطان هيثم بن طارق

الرؤية- ناصر العبري

قدم عدد من المسؤولات ورائدات الأعمال في ولاية عبري، فروض الولاء والطاعة لصاحب المقام السامي، جلالة السلطان هيثم بن طارق، المعظم -حفظه الله ورعاه- مؤكدات دعمهنّ له لاستكمال المسيرة العظيمة للمغفور له -بإذن الله- جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه-.

وقالت عائشة بنت سالم بن راشد البلوشية، عضو المجلس البلدي ممثله ولاية عبري: "لقد كان عهد مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس ‏بن سعيد بن تيمور ‏رحمة الله عليه وطيب الله ثراه عهد رخاء واستقرار ‏لكل من عاش على أرض هذا الوطن، ونحن إذ نعزي أنفسنا على فقدِ عظيمٌ مثله، فإننا نبارك لأنفسنا ولهذا الوطن العظيم اختيار صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، ليكون سنداً لعمان وأهلها".

وأضافت البلوشية: "سنكمل معاً مسيرة عِمارة الوطن وبنائه بما يضمن لنا جميعاً استمرارية رِفعةَ عمان وتطورها وتألقها بين دول العالم، وإنني اليوم كامرأة عمانية ومواطنة تعشق تراب هذا الوطن أجدد ولائي لعمان، وأبايع مولاي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- على الطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره".

بدورها قالت جوخة بنت علي بن صالح الشماخي: "خمسون عامًا مضت من عمر عمان الماجدة، شهدت خلالها تحوّلا عظيما وتنمية شاملة أبهرت العالم، وذلك في ظل قيادة قائدها الهمام المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه- والذي أوصلها إلى أعلى رتب العزة والمجد، حتى أصبحت بلدا يشار إليه بالبنان".

وأضافت الشماخية: "رحل جلالته مسلِّما الراية للسلطان الجديد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اختاره جلالته ليتسلّم مقاليد السيادة والزعامة التي باركتها الأسرة المالكة والشعب العماني".

وتابعت: "اختيار جلالته للسلطان هيثم لم يأتِ عبثا، وهو الذي تربّى في ظل المدرسة القابوسية، ونهل من مشاربها وفكرها، ونحن اليوم إذ نبارك لسلطاننا الجديد فإننا نعاهده على الإخلاص للوطن، ومواصلة مسيرة التنمية، والسير على خُطاه ونهجه، محترمين إرثنا الخالد، مقدرين مكتسبات النهضة، مستمرين في حمل رسالة الخير السلام أينما حللنا".

وقالت ميمونة بنت عبدالله المجرية، رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بغرفة الظاهرة: "لقد استبشرنا خيرا بتولي مولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في السلطنة، والذي أكّد في أول خطاب له بأنّه سوف يسير على نهج مولانا الراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه".

وأضافت المجرية: "في هذه الأجواء نتشرف بأن نرفع ونؤكد الولاء والطاعة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق الذي نسأل من الله العلي القدير أن يوفقه في مسيرته وقيادته نحو المزيد من الإنجازات والسمعة العمانية الراقية، مؤكدات نحن نساء عمان بأننا سنواصل مع أشقائنا الرجال المساهمة في صنع المزيد من التنمية والبناء والتقدم الذي تعيشه بلادنا في كافة المجالات".

من جانبها قالت الدكتورة ليلى بنت علي بن صالح الكلباني: "حين يتحدثون عن الأوطان والحب العظيم لها تتبادر عُمان على أذهان العمانيين وحبهم المخلص لها ولباني نهضتها وحيث يحتم عليهم أن يحافظوا على كل ثرواتها وآمنها واستقرارها، ولذلك يجب علينا كمواطنين أن نكمل مسيرة خمسين عاماً من النهضة العظيمة التي كان قائدها المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد".

وأضافت الكلبانية: "تأتي سلاسة انتقال الحكم لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه -دليلاً على الحكمة العمانية في الإدارة والفكر الخلاق، فقد أكّد جلالته -حفظه الله - في خطابه الاستمرار على نهج السلطان قابوس -رحمه الله- في التعايش السلمي بين الأمم وحسن الجوار ومواصلة جهود التنمية في السلطنة، ومن هنا نعدك بأن نمضي خلفك لا شقاق ولا فتن، ونبايعك على السمع والطاعة سيدي. وفقك الله وسدد على الخير خطاك وبك وبنا تبقى عمان شامخة أبية".

أمّا نادية بنت محمد بن سليمان النزوانية، رئيسة قسم التنسيق والمتابعة بفرع الغرفة بمحافظة الظاهرة فقالت:"يشرفني يا مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظك الله ورعاك- ويشرف كل امرأة على أرض عمان الغالية أن نرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة توليكم مقاليد الحكم في هذا الوطن الغالي ونتوجه بخالص الدعاء لله عز وجل أن يحفظكم بعنايته".

وأضافت النزوانية: "نجدد لجلالتكم العهد والوفاء والسمع والطاعة وأن يحفظ الله جلالتكم وعمان الغالية إنه سميع مجيب الدعاء".

وقالت حليمة بنت علي محمد سلطان الهنائية: "مولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظكم الله ورعاكم- يشرفني أن أتقدم لمقام جلالتكم السامي بالتهنئة الخاصة على تولي مقاليد الحكم في هذا الوطن العزيز، ونؤكد لجلالتكم حفظكم الله البقاء صفا واحدا، خلف قيادتكم الحكيمة لتبقى عمان شامخة أبيّة كريمة."