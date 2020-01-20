بالصور.. الثلوج تعطل الحياة في طهران

طهران - الوكالات

تشهد العاصمة الإيرانية طهران هطول ثلوج غزيرة أمس الأحد واليوم الاثنين، وقد تسبب تساقط الثلوج في تعطيل جميع المدارس فى المدينة.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، هطلت الثلوج على مناطق شمال طهران والمرتفعات المطلة عليها قبل فترة.

وشمل هطول الثلوج معظم مناطق البلاد، شمال غرب وشمال وغرب وشمال شرق وبعض المناطق فى وسط البلاد وجنوب شرقها، وكانت غزيرة فى بعضها واقل فى البعض الاخر.

وأدى هطول الثلوج إلى صعوبة حركة المرور فى الكثير من الطرق خاصة فى المناطق الجبلية سيما القرى فيها.

وفى الوقت ذاته شهدت بعض مناطق البلاد هطول الأمطار وكانت غزيرة أحيانا.

يذكر أن الأمطار الغزيرة التى هطلت خلال الأيام الأخيرة أدت إلى وقوع سيول فى مناطق جنوب وجنوب شرق البلاد خاصة فى محافظة سيستان وبلوجستان التى غمرت مياه السيول غير المسبوقة العديد من المناطق خاصة القروية منها.