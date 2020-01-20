الإثنين, 20 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

بالصور.. الثلوج تعطل الحياة في طهران

الإثنين 20 يناير 2020 01:41 م بتوقيت مسقط

277491-img37
348768-img2
403558-img25
443267-img7
139808122218305018805804
13980825093725883189048710
530073-img3
13980825093752134189048910
13980825093814821189049010
1398082511240945418905684
1398082511253493918905714

طهران - الوكالات

تشهد العاصمة الإيرانية طهران هطول ثلوج غزيرة أمس الأحد واليوم الاثنين، وقد تسبب تساقط الثلوج في تعطيل جميع المدارس فى المدينة.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية، هطلت الثلوج على مناطق شمال طهران والمرتفعات المطلة عليها قبل فترة.

وشمل هطول الثلوج معظم مناطق البلاد، شمال غرب وشمال وغرب وشمال شرق وبعض المناطق فى وسط البلاد وجنوب شرقها، وكانت غزيرة فى بعضها واقل فى البعض الاخر.

وأدى هطول الثلوج إلى صعوبة حركة المرور فى الكثير من الطرق خاصة فى المناطق الجبلية سيما القرى فيها.

وفى الوقت ذاته شهدت بعض مناطق البلاد هطول الأمطار وكانت غزيرة أحيانا.

يذكر أن الأمطار الغزيرة التى هطلت خلال الأيام الأخيرة أدت إلى وقوع سيول فى مناطق جنوب وجنوب شرق البلاد خاصة فى محافظة سيستان وبلوجستان التى غمرت مياه السيول غير المسبوقة العديد من المناطق خاصة القروية منها.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 يناير 2017

بالصور.. مئذنة مسجد تتحدى الثلوج في تركيا

المزيد

05 فبراير 2017

بالصور.. استمرار الثلوج في مسندم وبعض المناطق تكتسي بالبياض

المزيد

06 فبراير 2018

بالصور.. الثلوج في فرنسا تغلق برج إيفل

المزيد

14 نوفمبر 2019

بالفيديو.. انخفاض في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على جبلي شمس والسراة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

توضيح من وزارة الصحة حول "الفيروس الغامض"

المحليات - أخبار

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة.. اليوم

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يتلقى مزيدًا من برقيّات التهاني من قادة الدول وكبار المسؤولين في العالم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تغطية 90% من طريق الشرقية السريع بخدمات الاتصالات الصوتية الأساسية

المحليات - أخبار

جوائز السلطان قابوس.. قوة دفع للطاقات الإبداعية لاستمرار التنمية المستدامة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية".. برانكو مدربا للأحمر العماني

رياضة - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة