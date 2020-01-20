الإثنين, 20 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. أخبار
  4. عرض الخبر

هروب ما لا يقل عن 75 مسجونا في باراجواي

الإثنين 20 يناير 2020 10:05 ص بتوقيت مسقط

اسونسيون - رويترز

قالت حكومة باراجواي إن ما لا يقل عن 75 مسجونا من بينهم أعضاء في أخطر عصابة برازيلية، فروا من أحد سجون باراجواي يوم الأحد بعد حفر نفق، في عملية تعتقد الحكومة بأن مسؤولي السجن كانوا على علم بها.

وقالت سيسيليا بيريس وزيرة العدل في باراجواي للصحفيين إن مدير سجن مدينة بيدرو خوان كاباليرو الواقعة قرب الحدود مع البرازيل وستة مسؤولين آخرين بالسجن أقيلوا.

وقالت حكومة باراجواي إن من بين الفارين أعضاء في عصابة (فيرست كابيتال كوماند) وهي أخطر عصابة جريمة منظمة ذات نفوذ في البرازيل.

وأضافت لمحطة مونيومنتال الإذاعية ”إنها عملية استغرقت أياما ومن المستحيل أن لا يدرك المسؤولون أنهم كانوا يغادرون... من الواضح أنها كانت خطة مدفوعة الثمن".

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

13 نوفمبر 2018

حرائق غابات كاليفورنيا تقتل ما لا يقل عن 42

المزيد

15 نوفمبر 2016

المنذري: الاستثمار في المجتمع لا يقل أهمية عن استثماراتنا في النفط والغاز

المزيد

13 سبتمبر 2019

بلاغ عن فقدان قارب صيد عماني يقل 4 مواطنين بولاية سدح

المزيد

14 ديسمبر 2017

بالفيديو ..انتحاري يقتل ما لا يقل عن 15 في أكاديمية للشرطة بالعاصمة الصومالية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة.. اليوم

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يتلقى مزيدًا من برقيّات التهاني من قادة الدول وكبار المسؤولين في العالم

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تغطية 90% من طريق الشرقية السريع بخدمات الاتصالات الصوتية الأساسية

المحليات - أخبار

جوائز السلطان قابوس.. قوة دفع للطاقات الإبداعية لاستمرار التنمية المستدامة

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية".. برانكو مدربا للأحمر العماني

رياضة - محلي

توقعات بمنخفض جوي وموجة برد شديدة في طقس السلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي القسم سلطانا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالأسماء.. نسب وعائلة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 مراسيم سلطانيّة رسمت المسار السياسي لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

6 دول عربية تعلن الحداد لمدة 3 أيام على وفاة السلطان قابوس

دولي - أخبار

تعرف على السيرة الذاتية لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

وصية السلطان قابوس: هيثم بن طارق آل سعيد سُلطانًا لعُمان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة