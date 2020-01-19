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لأول مرة.. وزير ياباني يحصل على "إجازة أبوة"

الأحد 19 يناير 2020 08:40 م بتوقيت مسقط

لأول مرة.. وزير ياباني يحصل على "إجازة أبوة"

 

ترجمة- رنا عبدالحكيم

حظي وزير البيئة الياباني بإشادات واسعة بعدما أعلن قراره بالحصول على "إجازة أبوة"، ليكون بذلك أول وزير في الحكومة يتخذ هذه الخطوة، حسبما نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية.

وكشف الوزير شينجيرو كويزومي، في اجتماع مع موظفي الوزارة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه سيحصل على إجازة لمدة أسبوعين بعد ولادة زوجته، في وقت لاحق من يناير الجاري. وأوضح الوزير البالغ من العمر 38 عامًا، أنه يأمل أن يشجع قراره الآباء الآخرين الجُدد على اتباع نهجه، والحصول على إجازة أبوة أيضًا.

وعلى الرغم من امتلاك اليابان لواحد من أكثر أنظمة وبدلات إجازة الأبوة سخاءً في العالم؛ حيث يحق للآباء التوقف عن العمل لمدة عام كامل، فإنَّ الكثير منهم لا يمارسون حقوقهم بسبب ضغوط العمل والمسائل المالية. ووفقًا لبيانات وزارة الصحة اليابانية التي صدرت العام الماضي، حصل واحد فقط من كل 15 رجلاً على إجازة أبوة في اليابان في عام 2018.

وفي حديثه للصحفيين بعد الاجتماع، قال كويزومي: "أنوي الحصول على نحو أسبوعين من إجازة الأبوة في الأشهر الثلاثة التالية للولادة، والتي تتحمل خلالها الأم عبئًا ثقيلًا، بشرط إعطاء الأولوية لواجباتي الرسمية وإدارة الأزمات، كما فعلت". وأضاف "آمل أن تسهم إجازة الأبوة في توجيه أساليب العمل إلى طريقة يمكن للجميع في وزارة البيئة من خلالها الحصول على إجازة رعاية الطفل بسهولة دون تردد".

وأثارت خطوة كويزومي ردود فعل إيجابية على وسائل التواصل الاجتماعي، مع إشادة العديد من المستخدمين بقراره باعتباره "تقدميًا".

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